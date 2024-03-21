الخميس 21 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

على مستوى الشركة.. رئيس "مياه مطروح" يكرم الأمهات المثاليات لعام 2024

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كرم الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم، الأمهات المثاليات على مستوى الشركة لعام 2024.

ترشيحات العاملين

وأوضح رئيس مياه مطروح أن  تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، من خلال إدارة العلاقات العامة باستقبال ترشيحات العاملين بالشركة للنماذج المشرفة والمتميزة من الأمهات العاملات لديها، واختيار أم مثالية كل عام على مستوي الشركة وفقا للشروط والمعايير المتفق عليها. 

وأضاف الدكتور مهندس إبراهيم خالد، إنه تم اختيار نادية زكري أمين، وكريمة محمد طرمان، وسناء محمد عبد الغني، وعائشة سيد أحمد وذلك لحصولهما على لقب الأم المثالية لعام 2024 على مستوى الشركة.

 الأمهات جعلن أبنائهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم في بناء وتنمية الوطن

وأعرب الدكتور مهندس إبراهيم خالد عن اعتزازه وتقديره بقصة كفاح الأمهات المثاليات وما قدمنه من كفاح والتي ضربت أروع الامثال في التضحية والكفاح وجعلوا أبنائهن نماذج مشرفة ومضيئة تساهم في بناء وتنمية الوطن، موجها تحية وتقدير واحترام واعتزاز لكل ام مصرية افنت حياتها في تربية ورعاية أبنائها لإعداد جيل صالح يقود مسيره الوطن للأمام من أجل مستقبل زاهر لمصرنا الحبيبة.

من جانبهن أعرب الأمهات عن شكرهم للدكتور مهندس إبراهيم خالد على دعمه المستمر للمبادرات، التي تعزز دور المرأة في المجتمع ودعمه المستمر للعاملين بالشركة.

وفي سياق آخر، كان قد هنأ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية من محافظة مطروح وهن  تيسير محمود دهيم، الأم المثالية الثالثة على مستوى  الجمهورية، شهيرة محمد راضي الأم المثالية لابن من ذوى الإعاقة بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي عن نتيجة الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية وسيتم تكريمهن من قبل الرئيس السيسي. 

الأمهات المثاليات على مستوى مدن ومراكز المحافظة

كما قدم محافظ مطروح التهنئة لجميع الأمهات المثاليات على مستوى مدن ومراكز المحافظة، وهن  لبنى عاطف محمد الثانية على مركز مطروح وكاميليا كمال الدين الثالثة على مركز مطروح وزينب على راشد الام المثالية عن مركز العلمين ولبنى محمد أحمد الام المثالية عن مركز الضبعة مؤكدًا على اعتزازه وتقديره بقصص كفاح الأمهات المثاليات. 

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الأمهات المثاليات على مستوي الشركة الامهات المثاليات لعام 2024 رئيس مياة مطروح مطروح ترشيحات العاملين

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