"انتصار العاشر من رمضان".. "خريجي الأزهر" بمطروح تشارك بالملتقي الفكري

شارك الشيخ صابر الشرقاوي، عضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، في الملتقي الفكري الرمضاني، الذي ينظمه وزارة الأوقاف، تحت عنوان "انتصارات العاشر من رمضان"، بمسجد " التنعيم "، وسط مدينة مرسى مطروح.

_ ذكري العاشر من رمضان

وتحدث الشرقاوي، عن ذكري العاشر من رمضان، التي تحيي في نفوسنا دائمًا الأمل والاستبشار بالنصر والتوفيق من الله عز وجل في كل ما نواجهه من تحديات على كافة الأصعدة إذا ما اجتهدنا وأخذنا بالأسباب وخططنا للمستقبل بمنهجية علمية وطبقنا ذلك بتفانٍ وتضحية، مؤكدا أن الشهادة في سبيل الله من أجمل وأعلى منازل الجنة، ولقد كرم الله الشهداء ووضعهم في المرتبة الثالثة بعد النبيين والصديقين.

التخطيط والتوكل على الله

وأشار الشرقاوي إلى أن حسن التخطيط والتوكل على الله ودور القيادة العسكرية متمثلة في قيادة جيش مصر كانت من أهم العوامل التى أدت إلى النصر واستعادة الأمة لكرامتها وشرفها.

واستعرض بعض من جهود منظمة خريجي الأزهر بمحافظة مطروح بالتعاون مع وزارة الأوقاف في توعية الشباب بالتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري والعربي في ظل المخططات التي تحاك والظروف الراهنة التي تمر بها مصر، وذلك من خلال الندوات واللقاءات التوعوية والتثقيفية، لخلق أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة والثقة بالنفس ينيرون الطريق فكرًا وعلمًا لبناء مستقبل الوطن.

وفي نهاية حديثة، تلقى صابر الشرقاوي أسئلة من الحاضرين للإجابة عليها، وكان معظمها عن الصيام والصلاة وحرب العاشر من رمضان.

وفي سياق أخر، كان قد عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، لقاء توعويا لرواد الوحدة الصحية، بمدينة الحمام، تحت عنوان «رمضان فرص ومنح».

وأوضح الشيخ عاصم حماد، مدير إدارة وعظ الحمام، وعضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الفرص التي يمنحها الشهر الكريم لإعادة بناء الشخصية وتغييرها وتطويرها فى مقاومة ما تقتضيه غريزة الإنسان من طعام وشراب وشهوات، فتقوى إرادته على عاداته، ويقاوم نفسه ويرودها ويترفع بها عن عيوبها ونقائصها، ليرتقي بها إلى الكمال.

الملتقي الفكري

الملتقي الفكري