الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"مستقبل وطن" بمطروح ينظم مائدة إفطار "وطن واحد"

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظم حزب مستقبل وطن أمانة محافظة مطروح مائدة إفطار "وطن واحد" بحضور النائب صالح سلطان، عضو مجلس الشيوخ، وأمين حزب مستقبل وطن بمطروح، وجمال الشوري عضو مجلس النواب وحسن ابو قديرة، عضو مجلس النواب وأمين التنظيم بالحزب، وعمر إدريس هيبه أمين الشباب وأمناء الأمانات وعددا من الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والأيتام من أهالي المحافظة

واستقبل شباب حزب مستقبل وطن، أهالي مطروح من الجمعيات الأهلية والأيتام والأسر الأولى بالرعاية  وعددهم 1000 شخص داخل المائدة الرمضانية " وطن واحد " التي تم إعدادها بمدينة مرسي مطروح.

_توزيع التمور والعصائر والوجبات


وقال النائب صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن أمانة محافظة مطروح، خلال حديثة لـ"الدستور، أنه تم تنظيم الإفطار السنوي للحزب بحضور ما يقرب من 1000 شخص، مؤكدا علي أنه يتم ايضا يوميا توزيع التمور والعصائر ووجبات الافطار علي الصائمين قبل الإفطار.  

_ كراتين المواد الغذائية

وأكد علي أن تلك المائدة يتم تنظيمها للعام الثاني علي التوالي مشيرا الي انه سيتم توزيع 600 كرتونه مواد غذائية علي الأسر الأكثر احتياجا والاولي بالرعاية عقب الانتهاء من إفطار الصائمين داخل مائدة وطن واحد الرمضانية موضحا أنه جاري اختيار 5 أشخاص من أبناء مطروح لاهدائهم عمرة شهر شوال.


وأشار النائب جمال الشوري  عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن إلى أن الحزب دائما يساند أبناء مطروح من الأسر الأولي بالرعاية حيث انه العام الماضي تم تنظيم مائدة لافطار أبناء المحافظة وتلك العام كانت تحت شعار  وطن واحد. 

 

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