وكيل «صحة مطروح»: انتشار مكثف لفرق المبادرات الرئاسية خلال شهر رمضان

قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أن فرق المبادرات الرئاسية المختلفة الثابتة والمتنقلة تواصل عملها بجميع الأماكن المختلفة بمدن المحافظة والقرى التابعة لها.

_المبادرات الرئاسية

وأوضح أن المبادرات تأتي تحت إشراف الدكتور أحمد عماد، المنسق العام للمبادرات الرئاسية بالمديرية، حيث تواصل فرق المبادرات الرئاسية المختلفة أعمالها من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات الصحية والمتنقلة فى فحص "الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي، والأورام السرطانية " ومبادرة صحة المرأة.

_التوعية الصحية

جدير بالذكر إنه يجرى عمل التوعية الصحية فى كافة الموضوعات الصحية المتعلقة بالمبادرات الرئاسية وغيرها من الموضوعات الصحية الأخرى، حيث تواجدت الفرق داخل وبجوار المساجد فى مختلف الإدارات الصحية حسب الخطة الموضوعة.

وفي سياق أخر، كان قد عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خلال زيارته لواحة سيوة اجتماعا لمناقشة سبل مواجهة خطر الأنيميا المنجلية علي صحة المجتمع السيوي بحضور محمد بكر رئيس مركز ومدينه سيوة، والدكتور اسلام عساف وكيل مديرية الصحة بمطروح، وأحمد علي باغي سكرتير المركز، والدكتورأبو بكر ماهر مدير الإدارة الصحية بسيوة، والحاج احمد حبون ممثلا عن المجتمع المدني وممثلي جمعيه سيوة لتنميه المجتمع وحمايه البيئة.



الأنيميا المنجلية

ووجه محافظ مطروح بسرعة توفير مقر لعيادة التأمين الصحي بمستشفي سيوة المركزي، واستحداث عياده بمستشفي سيوة المركزي لعلاج الأنيميا المنجلية لمن يثبت حمله للمرض من المقبلين على الزواج مع توفير العلاج الخاص بالأنيميا المنجلية بصيدلية نفقة الدولة بمستشفي سيوة المركزي والتى تم تشغيلها خلال الأشهر الماضية.

وتيسيرا على طلاب مدارس سيوة وجه محافظ مطروح، رئيس مدينه سيوة بتوفير مندوب لإنهاء ملفات الطلاب المتعلقة بالتأمين الصحي بمطروح لحين انهاء عيادة التامين الصحي بسيوة مؤكدا حرص المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة علي سرعة العمل على استقدام الأطباء للكشف ومتابعة الحالة الصحية لمن يثبت اصابتهم بالأنيميا المنجلية من أهالي سيوة.

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