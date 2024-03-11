محافظ مطروح يترأس اللقاء الدوري لخدمة المواطنين بالديوان العام (صور)

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر لجهود المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة لما يبذل من جهود للتواصل والتنسيق لتلبية مطالب واحتياجات المواطنين مع الجهات المختلفة.



جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في إطار الحرص على الاستماع عن قرب لشكاوى المواطنين والاستجابة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الملحة، وتوفير مزيد من الخدمات، وذلك بحضور المهندس حسين السيني السكرتير العام المساعد وعددا من رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

مساعدات وإعانات مالية



واستعرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، في بداية اللقاء جهود إدارة خدمة المواطنين خلال الفترة من ١٥ ديسمبر حتى أول مارس الجارى، من تقديم مساعدات وإعانات مالية شهرية ومساعدات علاج مع تكفل نفقات علاج لغير القادرين، بإجمالي بمبلغ ٥٣١ ألف جنيه، استفاد منها عدد ٧٠٢ مواطن من غير القادرين والأولى بالرعاية بالمحافظة بجانب الاستجابة وتلبية عدد ٣٣٨٩ من طلبات المواطنين على بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، ومواقع التواصل الاجتماعي وشكاوى صفحة المركز التكنولوجي ومنظومة الشكاوى، من إجمالي ٣٥٠٠ شكوى بنسبة تنفيذ ٩٧%.

شكاوى المواطنين



وخلال الاستماع لشكاوى المواطنين كل مواطن على حدة حفاظا على خصوصية الشكوى وخاصة الحالات الإنسانية حيث وافق محافظ مطروح على انتداب موظفة من مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا إلى مديرية التربية والتعليم بمطروح للم شمل الأسرة، موجها بالدفع بمندوب من التأمين الصحي لتجميع طلبات طلاب سيوة للتخفيف عنهم السفر إلى التأمين الصحي بمرسي مطروح، لحين التعاقد مع الأطباء والصيدلية وتفعيل منظومة التامين الصحي بسيوة والتوجيه لمركز سيوة بتوفير مكان للتأمين الصحي بسيوة.

خطة التدعيم



ووجه المحافظ، بالدفع بلجنة معاينة لمنطقة الشيخ عطيوة بمرسى مطروح من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح للمعاينة على الطبيعة للشوارع والفرعيات التى لم يتم تنفيذ خطوط انحدار لإدراجها ضمن خطة التدعيم بالشركة لتوفير مزيد من الخدمات والبنية التحتية والتيسير على المواطنين وبحصر ودراسة كافة احتياجات منطقة عزبة السلام بمرسى مطروح سواء من تدعيم وصيانة لشبكات الكهرباء واحتياجات الرصف والإنارة بالشوارع لإدراجها في الخطط القادمة مع المرور الدوري لمديرية التموين على مخبز المنطقة.



كما وجه محافظ مطروح قطاع كهرباء مطروح، بالعمل على استقرار التيار الكهربائي ودراسة توفير محول كهرباء بناء على طلب أهالي قرية أبو لهو الجنوبى غرب مرسى مطروح، حيث وافق من حيث المبدأ على إقامة مستودع غاز بسيدى عبد الرحمن بالعلمين بالتنسيق بين مديرية التموين ومركز العلمين وبشأن طلب أهالي منطقة الكيلو ٣ أمام مكافحة المخدرات الموافقة على توصيل الغاز الطبيعي والصرف الصحي وعدم وجود كابلات كهرباء أرضية والحاجة لأعمدة انارة ورصف الطريق.

ووجه محافظ مطروح، بتشكيل لجنة للمعاينة على الطبيعة برئاسة نائب رئيس المدينة وعضوية شركة المياه والصرف الصحى والغاز والكهرباء والطرق وبحضور صاحب الشكوى، ولجنة أخرى من مجلس المدينة للوقوف على أسباب غلق أحد الشوارع بالمنطقة وإزالة العائق الخرساني السبت المقبل.

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،

اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،

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