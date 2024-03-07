الخميس 07 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يتابع فعاليات القافلة الطبية الشاملة بواحة سيوة

صور من الحدث
صور من الحدث

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات القافلة الطبية الشاملة المقامة بواحة سيوة فى مستشفى سيوة المركزي خلال الفترة من الخميس 7 مارس وحتى الأحد 10 مارس الجاري والتي تأتي فى ضوء مبادرة رئيس الوزراء لتحسين الخصائص السكانية من أجل التنمية.

_ رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية المقدمة لجميع المواطنين وتنفيذا لتعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء باطلاق مبادرة تحسين خصائص المواطن المصري بمحافظات اسيوط ومطروح والغربيه بالقري الاكثر فقرا والاماكن الحدودية والاكثر احتياجا وبناءا علي تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار برفع مستوي الخدمات المقدمة في المناطق الحدودية وتسهيل الوصول إليها وتعزيز صحة ورفاهية المواطنين تحقيقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

 

_ تحسين خصائص المواطن المصري

وقامت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض يرافقها الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح بإطلاق فعاليات القافلة الطبية المكبرة بواحة سيوة بهدف تحسين خصائص المواطن المصري من خلال تقديم الخدمات العلاجية وخدمات تنظيم الأسرة وخدمات دعم صحة الام والطفل وخدمات مبادرات رئيس الجمهورية تحت شعار 100مليون صحة بحضور شيوخ وعواقل سيوة  ووفد رفيع المستوى من قيادات وزارة الصحة ومديرى الادارات بالمديرية.

 

_تحسين الخصائص

وجرى عقد ندوة تثقيفية بعنوان "العودة إلى الطبيعى" والتى تأتى ضمن مبادرة تحسين الخصائص بمحافظة مطروح ويتم اجراء الفعاليات على مدار اربعة ايام بدءا من يوم الخميس ٧ مارس الجارى ويتم تقديم خدمات القوافل العلاجية  التي توفر خدمات طبية متخصصة للمجتمعات الاكثر احتياجا مثل تخصصات العظام والجلدية والرمد والانف والاذن والجراحة والأطفال، قوافل تنظيم الأسرة وتقديم الوسائل الحديثة بما يسهم في تقديم خدمات تثقيفية وتوعوية حول تنظيم الأسرة والتخطيط الأسري ويعزز صحة الأسر وتحسين جودة حياتها وتقديم وسائل تنظيم الاسرة مجانا التي لا تتعارض مع الرضاعة الطبيعية مثل كبسولة الامبلانون. 

 

_ندوات توعوية للأطفال

واوضحت رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض ان القطاع يقدم خدمات لتعزيز صحة الام والطفل حيث يتم تقديم خدمات رعاية الأمهات الحوامل، وتقديم خدمات صحية شاملة للأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات، بالإضافة إلى خدمات الشباب والمراهقين وتقديم التطعيمات الروتينية وخدمات المعمل  ايضا يتم تقديم ندوات توعوية للأطفال حول التغذية السليمة وأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية على أن يتخلل الجلسات أنشطة ترفيهية تهدف للتوعية للحد من الممارسات الضارة، ايضا يتم تقديم الوجبات المدرسيه في المدارس المجتمعيه وتبني مفهوم الحياه الصحية والرياضيه من اجل صحة افضل للشباب، وندوات تثقيفية أيضا بحضور رجال الدين لرفع الوعي المجتمعي عن العنف ضد المرأة والعودة للطبيعه وتعزيز صحة الام والطفل، وخدمات مبادرات رئيس الجمهورية تحت شعار 100 مليون صحة مثل مبادرة  دعم صحة المراة المصرية، مبادرة دعم صحة الام والجنين،فحص وعلاج الامراض المزمنه، الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، الرعاية الصحية لكبار السن، فحص المقبلين على الزواج.

 

_57 قرية

جدير بالذكر أن مبادرة تحسين الخصائص قد دشنت وتم بدء فعاليات الانشطة الخاصة بقطاع الرعاية الصحية والتمريض بمحافظات مطروح واسيوط والغربية باجمالي عدد 57 قرية وتستهدف السيدات في سن الانجاب والاطفال والمراهقين وكبار السن تهدف المبادرة للعمل في ثلاث محاور مختلفة وهو محور التغذية، محور صحة المرأة والطفل، محور الشباب والمراهقين من خلال الزيارات الإشرافية للتدريب علي رأس العمل، توفير المغذيات الدقيقة للحوامل والطفل، وعمل الاشعة التليفزيونية للسيدات الحوامل بالمجان، وبناء قدرات مقدمي الخدمات الصحية، ورفع الوعي المجتمعي لمناهضة العنف ضد المرأه وتعزيز صحه الام والطفل وتشجيع الرضاعة الطبيعيه والعودة للطبيعه، وتقديم الوجبات في المدارس المجتمعيه ورفع الوعي المجتمعي لبتبني حياة أفضل. 

صور من الحدث
صور من الحدث
صور من الحدث
صور من الحدث
صور من الحدث
صور من الحدث
صور من الحدث
صور من الحدث
محافظ مطروح القافلة الطبية الشاملة مستشفى سيوة المركزى مطروح سيوة

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