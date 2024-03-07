بمشاركة 350 فتاة.. محافظ مطروح يشهد مهرجان المشي الرياضي

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، مهرجان المشي الرياضي، الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة والإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح احتفالا باليوم العالمي للمرأة، وذلك بحضور الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب الرياضة بمحافظة مطروح، والجهاز الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم أثناء تواجده بالمحافظة وبمشاركة أكثر من 350 فتاة من مراكز الشباب والأندية الرياضية ومدارس التمريض والأزهر بالمحافظة.

_ الماراثون الرياضي

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على حرصه على المشاركة فى الماراثون تأكيدا على اهتمام المحافظة بدعم وتمكين المرأة وتقديرا لدورها فى المجتمع في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030" والتي تهدف إلى ترسيخ حق المرأة في المشاركة في عملية التنمية وتزامنا مع "اليوم العالمى للمرأة".مشيرا أن المهرجان يعد أحد صور نشر الثقافة الرياضية للجميع.

وفي سياق آخر، كانت قد استقبلت واحة سيوة المشاركين بالمهرجان الرياضي لاتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية، استعدادا لإقامة المهرجان الرياضي لوزارة الشباب والرياضة، بمشاركة أكثر من ٤٠٠ شاب وطليع من أبناء واحة سيوة.

- المهرجان الرياضى

وانطلق المهرجان، بماراثون المشي من أمام معبد "التنبؤات" حتى "عين كليوباترا"، وتستكمل الفاعليات بمركز شباب سيوة في تمام الساعة الثانية ظهرا، والتي تتضمن (عرضا تراثيا لأبناء واحة سيوة، ألعابا ترويحية، مسابقات ثقافية) ويختتم اليوم الأول بندوة تثقيفية في تمام الساعة السابعة مساء بقاعة الصناعات الحرفية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبحضور المهندس حسين السنيني، السكرتير العام المساعد للمحافظة نائبا عن محافظ مطروح، ومحمد بكر رئيس مركز مدينة سيوة، وأحمد علي باغي سكرتير المجلس.

محافظ مطروح يشهد مهرجان المشي الرياضي