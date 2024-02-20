الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يوجه بتشكيل منتخب لـ"كرة قدم" من مراكز شباب المحافظة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قرراللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، منح مكافأة لفريق مركز شباب مستقبل العميد 20 ألف جنيه، ولفريق مركز شباب الحمام 10 آلاف جنيه، وذلك عقب وصول الفريقين إلي نهائي دوري مراكز الشباب فى نسخته العاشرة التي أقيمت بمركز شباب مطروح. 

 

تشكيل منتخب كرة قدم
ومن جانبه، كرم محافظ مطروح  مدير عام مديرية الشباب والرياضة والحكام والمنظمين، موجها بتشكيل منتخب كرة قدم من فرق مراكز شباب مطروح مع الاهتمام ورعاية المواهب المتميزة في إطار جهود الدولة لرعاية الموهوبين. 

 

الفرق الثلاث الأولى

وفاز فريق مركز شباب مستقبل العميد على فريق شباب الحمام بهدفين نظيفين تم احرازهما في الشوط الثاني للمباراة حيث كرم محافظ مطروح الفرق الثلاث الأولي للبطولة وهى فريق مستقبل شباب العميد والحمام والنجيلة. 

 

 نهائي دورى مراكز الشباب

وفي ذات السياق، كان شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء نهائي دورى مراكز الشباب بمحافظة مطروح في نسختها العاشرة بمشاركة ١٩ فريق بمطروح ضمن البطولة  التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة على مستوى مراكز شباب محافظات الجمهورية لأول مرة تحت رعاية  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.  

 

جاء ذلك بحضور المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح والنائب صالح سلطان والنائب جمال الشوري أعضاء مجلس النواب والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح والعمدة سعد كويلة وسليمان سليمان فضل العميري ونخبه من الرياضين بالمحافظة.  

 

وقال الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، في بيان إعلامي سابق له إن إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، باستكمال المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّى"، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بإجمالى 5 ورش تدريبية، علمًا بأنه تستمر فعاليات كل ورشة على مدار يومين متتاليين.

 

المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات

وأوضح وكيل شباب ورياضة مطروح، أن وزارة الشباب والرياضة تدعم المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوّي"، إيمانًا منها بأن فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته، وأن الإستثمار فيهن هو الإستثمار في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للوطن.

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محافظ مطروح منح مكافأة مركز شباب مستقبل العميد فريق مركز شباب الحمام مطروح

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