وليد رفاعى يبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بمركز شباب مطروح

أعلن الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمطروح، عن عقد اجتماع مع مجلس إدارة مركز شباب مطروح، لبحث التطوير المستمر بالمركز.

_ الفرص الاستثمارية

وأوضح عبدالعزيز أنه تم، خلال اللقاء، بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالمركز للبدء في عدد من المشروعات التي سوف تعود بالنفع على المركز وأعضائه، بالإضافة إلى بحث إنشاء حمام سباحة بالمركز وتجهيزات قاعة المؤتمرات بالمركز، التي يتم تطويرها ضمن الخطة الإضافية للمديرية والعديد من المشروعات الأخرى.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح أن النجاح يأتى من خلال تكاتف الجميع من أجل تحقيق إنجازات كبيرة الفترة المقبلة تليق بمحافظة مطروح.

وفى سياق آخر، كان قد أعلن الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، عن مواصلة تدريبات المشروع القومى لرياضة الفتاة والمرأة، الذي يهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة للفتيات والتدريب على العروض الرياضية وكرة اليد والكرة الطائرة وتنس الطاولة والكاراتيه واكتساب مهارات رياضية، للفئة العمرية الأكبر من 14 سنة بمركز شباب مطروح.

وأكد، في بيان إعلامي سابق له، أنه يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وبتعليمات الدكتورة عمرو الحداد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتورة غادة جمال مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالاهتمام بممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة، تنفيذًا وتحقيقًا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة في ضوء رؤية مصر 2030.