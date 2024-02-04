وكيل الشباب والرياضة بمطروح: ختام فعاليات الورشة التدريبية برنامج "نتشـارك" للمبادرات المجتمعية

أعلن الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة مطروح، أن إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، اختتمت فعاليات تنفيذ الورشة التدريبية الثامنة والأخيرة من برنامج "نتشارك" للمبادرات المجتمعية، وذلك بمركز شباب مطروح، والذي تم تنفيذه بداية من 10 يناير، بواقع 8 ورش تدريبية، كل ورشة 4 أيام متتالية، بمراكز شباب مطروح "3" ومصر والهلال والقصر والرويسات واليرموك.

توزيع شهادات تقدير

وأوضح أنه فى ختام اليوم الرابع قامت اللجنة المنظمة للبرنامج، بتوزيع شهادات التقدير على جميع المشاركين، وسط سعادة بالغة منهم لشعورهم بالاستفادة من البرامج التي تم تدريبهم عليها، وطالبتهم اللجنة بضرورة تفعيل المبادرات وسط المجتمع الذين يعيشون فيه، مضيفا أن البرنامج يستهدف تنمية النشء والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد وصنع مبادرات مجتمعية وتنفيذها بأماكن تواجدهم رافعين شعار انطلقوا في رحلة التغيير والابتكار مع "نتشارك"، وإعداد كوادر فعالة بمشاركة الفئات في المراحل العمرية المستهدفة من النشء والشباب.

المبادرات المجتمعية

وأشار إلى أن تأتي استراتيجية البرنامج نحو تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية، منبثقة من المبادرات التالية "تمكين الفتيات، التوافق المجتمعي، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف، تعزيز المشاركة المجتمعية، دعم الوافدين، ما بعد Cop 27، الطاقة المتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وبتوجيهات إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وراندا البيطار مدير عام الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب، والدكتور وليد عبد العزيز رفاعي مدير عام الشباب والرياضة بمطروح.