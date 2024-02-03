رصف شوارع عمارات محدودي الدخل بمرسى مطروح

تابع عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال الرصف لشوارع عمارات محدودي الدخل وأمام مصلحة الضرائب العقارية والضرائب العامة ومستشفي الصدر، وتركيب بلاط الانترلوك والارصفة، ضمن الخطة الاستثمارية الاضافية 2022-2023 المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

زرع الكابلات الأرضية

كما تابع رئيس مدينة مرسى مطروح، أعمال زرع الكابلات الارضية خلف المنطقة الازهرية بغوط رباح وجارى استكمال باقى الاعمال بتحويل التيار الكهربائي من هوائى إلى أرضى لتحسين مستوى الكهرباء بالمنطقة ضمن خطة الخطة 2023-2024، تحت إشراف لجنة برئاسة مديرية الإسكان وعضوية مجلس المدينه.

وقال عبد المجيد إن العمل جاري على قدم وساق لرفع كفاءة شوارع حي الشروق بالكيلو 7، ضمن خطة الرصف 2023-2024، بعد نقل جميع الاكشاك العشوائية، تمهيدًا لعملية التطوير الشاملة للشوارع ووضع طبقة أساس قبل أعمال التوسعة والرصف، تلبية لمطالب أهالي المنطقة.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن الأعمال الجارية بشارع المجمع بالكيلو ٢ خلف الموقف من الطريق الدولي، بوضع طبقة أساس قبل أعمال الرصف والأرصفة وتركيب البلاط جانبي الطريق، كما تم الانتهاء من رصف شوارع المنطقة السكنية بالكيلو 1 بجوار مدرسة الثانوية الصناعية لتنتهي مشاكل الطرق الترابية، ضمن خطة الرصف 2023-2024 موضحا أنه تم الانتهاء من رصف شارع ملوكة بعزبة العسكر، وتركيب الأرصفة وبلاط الانترلوك، والانتهاء من رصف شوارع مناطق السواني البحرية زهويق المطلة علي الكورنيش الشرقي ضمن أعمال تطوير المنطقة الشرقية من ناحية علم الروم.

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