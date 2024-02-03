السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رصف شوارع عمارات محدودي الدخل بمرسى مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال الرصف لشوارع عمارات محدودي الدخل وأمام مصلحة الضرائب العقارية والضرائب العامة ومستشفي الصدر، وتركيب بلاط الانترلوك والارصفة، ضمن الخطة الاستثمارية الاضافية 2022-2023 المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

زرع الكابلات الأرضية 

كما تابع رئيس مدينة مرسى مطروح، أعمال زرع الكابلات الارضية خلف المنطقة الازهرية بغوط رباح وجارى استكمال باقى الاعمال بتحويل التيار الكهربائي من هوائى إلى أرضى لتحسين مستوى الكهرباء بالمنطقة ضمن خطة الخطة 2023-2024، تحت إشراف لجنة برئاسة مديرية الإسكان وعضوية مجلس المدينه.

وقال عبد المجيد إن العمل جاري على قدم وساق لرفع كفاءة شوارع حي الشروق بالكيلو 7، ضمن خطة الرصف 2023-2024، بعد نقل جميع الاكشاك العشوائية، تمهيدًا لعملية التطوير الشاملة للشوارع ووضع طبقة أساس قبل أعمال التوسعة والرصف، تلبية لمطالب أهالي المنطقة.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن الأعمال الجارية بشارع المجمع بالكيلو ٢ خلف الموقف من الطريق الدولي، بوضع طبقة أساس قبل أعمال الرصف والأرصفة وتركيب البلاط جانبي الطريق، كما تم الانتهاء من رصف شوارع المنطقة السكنية بالكيلو 1 بجوار مدرسة الثانوية الصناعية لتنتهي مشاكل الطرق الترابية، ضمن خطة الرصف 2023-2024 موضحا أنه تم الانتهاء من رصف شارع ملوكة بعزبة العسكر، وتركيب الأرصفة وبلاط الانترلوك، والانتهاء من رصف شوارع مناطق السواني البحرية زهويق المطلة علي الكورنيش الشرقي ضمن أعمال تطوير المنطقة الشرقية من ناحية علم الروم.

1000136879
1000136879
1000136889
1000136889
1000136892
1000136892
1000136886
1000136886
1000136876
1000136876
1000136873
1000136873
مدينه مرسي مطروح أعمال الرصف تركيب بلاط الأنترلوك مطروح خطة الرصف

مواد متعلقة

رئيس مرسي مطروح: رصف تجمع البورمة والعمدة فرج وطبقة أساس للمجمع بالطريق الدولي

نقل الأكشاك العشوائية لتطوير وتوسعة شوارع حي الشروق بمدينة مرسى مطروح

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام 2024

بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

عاجل| رعب فى الزمالك.. الونش يغادر المران مصابًا ومخاوف من "الصليبى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»