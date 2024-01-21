الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نقل الأكشاك العشوائية لتطوير وتوسعة شوارع حي الشروق بمدينة مرسى مطروح

تطوير وتوسعة شوارع
تطوير وتوسعة شوارع حي الشروق

قال عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، إن العمل  يسير على قدم وساق لسرعة إنهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع حي الشروق بالكيلو 7، ضمن خطة الرصف 2023-2024، وذلك بعد نقل جميع الاكشاك العشوائية، تمهيدا لعملية التطوير الشاملة للشوارع ووضع طبقة أساس قبل أعمال التوسعة والرصف، ضمن الخطة الاستثمارية 2022-2023، المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تلبية لمطالب أهالي المنطقة.

أعمال الرصف

وتابع رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال وضع طبقة الأساس بشارع المجمع بالكيلو 2 خلف الموقف، تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف والأرصفة وتركيب البلاط جانبي الطريق، كما تم الانتهاء من رصف شوارع المنطقة السكنية بالكيلو 1 بجوار مدرسة الثانوية الصناعية لتنتهي مشاكل الطرق الترابية، ضمن خطة الرصف 2023-2024.

الخطة الاستثمارية 2023-2024

وأشار إلى أنه جاري الانتهاء من رصف تجمع البورمة على الدائري وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح خلال زيارته للتجمع بالخطة الاستثمارية 2023-2024، تحت إشراف مجلس المدينة ومديرية الطرف، كما تم الانتهاء من رصف شوارع عزاز وربطه بشوارع مساكن اللوكس حتي كلية التربية وشارع التهريب.

 رفع كفاءة شوارع عزبة العجارمة

كما تابع رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال رفع كفاءة شوارع عزبة العجارمة من ناحيه مسجد عثمان بن عفان إلى مدرسة على بن طالب ضمن خطة الرصف 2023-2024، واستمرار أعمال أرصفة وتركيب بلاط انترلوك بالشوارع الضيقة، بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية استجابة للمطالب، ليليق بسكان المنطقة بالشكل الحضاري.

واكد "عبد المجيد" على الانتهاء من اعمال رصف مناطق العمدة فرج وعزبة العسكر، ضمن خطة الصف بالخطة الاستثمارية 2022-2023، بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية بالمنطقة من أعمال كهرباء مياه الشرب والصرف الصحى والغاز والتليفونات، والانتهاء من رصف شارع ملوكة بعزبة العسكر تركيب الأرصفة وبلاط الانترلوك، والانتهاء من رصف شوارع مناطق السواني البحرية زهويق المطلة علي الكورنيش الشرقي.
 

استكمال أعمال تحويل التيار الكهربائي من هوائى إلى أرضي


وأضاف رئيس المدينة بأنه جاري استكمال أعمال تحويل التيار الكهربائي من هوائى إلى أرضي، لشوارع الملح واحمد عرابي والغرباوي بمنطقة علم الروم، ضمن الخطة الاستثمارية 2022-2023، لتحسين مستوي أداء التيار الكهربائي والانارة بتلك المناطق فى الأحياء السكنية ضمن أعمال التطوير بالمدينة لقطاع الكهرباء، ووضع أعمدة الإنارة الجديدة بالمناطق التي تم الانتهاء من دفن الكابلات الأرضية فيها، بمتابعة وإشراف من إدارة التخطيط والإدارة الهندسية بمجلس المدينة مع الشركة المنفذة وشركة كهرباء البحيرة، موجها بالالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات الجارية بقطاع الكهرباء بنطاق المدينة والمركز.    

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة أعمال خطة الرصف والكهرباء لتحسين مستوي التيار الكهربائي بنطاق المدينة والمركز ضمن الخدمات المقدمة للمواطنين.

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح الاهالي بالحفاظ علي أعمال الرصف الحضارية لكي يليق بسكان تلك المناطق التي تم رصفها، مشددا على أن المتسبب في إتلاف أعمال الرصف سيكون عرضة للمساءلة القانونية، مؤكدا أن جميع الإدارات الخدمية بمجلس المدينة تعمل علي خدمة أهالى مطروح، للارتقاء بكافة الخدمات فى جميع القطاعات بالأحياء والعزب والمناطق السكنية في اطار المصلحة العامة لكي تليق بمكانه المدينة السياحية العريقة.

تطوير وتوسعة شوارع حي الشروق
تطوير وتوسعة شوارع حي الشروق
تطوير وتوسعة شوارع حي الشروق
تطوير وتوسعة شوارع حي الشروق
تطوير وتوسعة شوارع حي الشروق
تطوير وتوسعة شوارع حي الشروق
تطوير وتوسعة شوارع حي الشروق
تطوير وتوسعة شوارع حي الشروق
تطوير وتوسعة شوارع حي الشروق
تطوير وتوسعة شوارع حي الشروق
تطوير وتوسعة شوارع حي الشروق
تطوير وتوسعة شوارع حي الشروق
مدينه مرسي مطروح أعمال تطوير ورفع كفاءة خطة الرصف حى الشروق مطروح

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