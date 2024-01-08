حماة الوطن بمطروح يطلق مسابقة "أفضل بلكونة خضراء بمصر" (صور)

أعلن عيسي أبو تمر، عضو مجلس النواب، أمين حزب حماة الوطن بمطروح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اطلاق مسابقة اتحضر للاخضر في رمضان المقبل لاختيار أجمل بلكونة خضراء في مصر ضمن مبادرة الزراعة المنزلية للأسطح والبالكونات للمرأة المطروحية، تحت إشراف د.راندا مصطفى أمين المرأة المركزية للحزب.

جاء ذلك في اطار حرص حزب حماة الوطن بمطروح لتعزيز مكانة المرأة في الجمهورية الجديدة لتمكينها أقتصادياُ واجتماعيًا، تنفيذًا لتوجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وتعليمات طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن.

أوضح أبو تمر أنه سيتم تقييم المشاركين في مسابقة اتحضر للاخضر في رمضان لاختيار أجمل بلكونة خضراء مزروع بها الخضروات الورقيه مثل الجرجير والبقدونس والبصل الاخضر وغيرها، ولا يشترط مساحو للبلكونة بقدر مايشترط الروح الجمالية.

أضاف أمين حماة الوطن بمطروح بأن أمانة المرأة المركزية ستدعم المشاركين في المسابقة دعم لوجيستي من خلال الامداد بالبذور والدعم الفني، سيبدأ تقييم البلكونات في ٢١ مارس بالتزامن مع عيد الربيع "شم النسيم"، علما بان الفائزين الثلاثة في مسابقة أفضل بلكونة خضراء من الممكن ان يدخلوا في تقييم أخر علي مستوي الجمهورية من خلال الامانة المركزية بالقاهرة، وقيمة الجائزة ٥ الاف جنية لاجمل بلكونه خضراء في مصر، ويمكن اشتراك الاطفال في المسابقة حيث هدفنا إضفاء وتشجيع روح الجمال لدي اطفالنا.

حماة الوطن بمطروح

حماة الوطن بمطروح

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