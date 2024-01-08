محافظ مطروح يناقش الإسراع في إنهاء المرحلة الثالثة من مشروع الصرف الصحي

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، النائبة سحر عيد عضو مجلس النواب، و تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ومطالب المواطنين في المجالات المختلفة.

قوافل المراجعات التعليمية

وتم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ قوافل المراجعات التعليمية لطلاب الشهادة الاعدادية بقاعة مجلس العمد والمشايخ بمطروح التى تنظمها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة،والتأكيد على دعم المحافظة لها ودورها الهام للطلاب والتيسير عليهم من خلال كبار المتخصصين في المواد التعليمية المختلفة مع الإقبال الكبير من أبناء مطروح.

مشروع الصرف الصحي



كما تم خلال الاجتماع مناقشة الإسراع في إنهاء المرحلة الثالثة من مشروع الصرف الصحي بمنطقة علم الروم، وغيرها من الموضوعات.

تذليل العقبات أمام الارتقاء بمدارس التعليم المجتمعي

وفى سياق اخر كان قد ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، جهود تذليل العقبات أمام الارتقاء بمدارس التعليم المجتمعي بالمحافظة وتحقيق دورها المستهدف بتوفير الحق في التعليم للأطفال في أقصى التجمعات الصحراوية والحد من التسرب من التعليم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا حلاوة، رئيس الإدارة المركزية للحد من التسرب التعليمي بوزارة التربية والتعليم، وعمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، ونهاد مجدي، مدير برنامج التعليم المجتمعي بمؤسسة "مصر الخير"، وجمال قنديل، مدير التعليم العام.

المدارس المجتمعية

كان محافظ مطروح، قد ناقش جهود تذليل العقبات أمام الارتقاء بمدارس التعليم المجتمعي بالمحافظة وتحقيق دورها المستهدف بتوفير الحق في التعليم للأطفال في أقصى التجمعات الصحراوية والحد من التسرب من التعليم.

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا حلاوة، رئيس الإدارة المركزية للحد من التسرب التعليمي بوزارة التربية والتعليم، وعمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، ونهاد مجدي، مدير برنامج التعليم المجتمعي بمؤسسة "مصر الخير"، وجمال قنديل، مدير التعليم العام.