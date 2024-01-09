الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

محافظات

غدًا.. انطلاق قافلة طبية مجانية في"النجيلة" بمطروح

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية

تنطلق فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية النجيلة البحرية غرب مطروح، غدًا الأربعاء، لمدة يومين، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

_ التخصصات الطبية

وتقدم القافلة خدمات الكشف في عده تخصصات “الباطنة - أطفال - الجراحة العامة - النساء والتوليد - تنظيم الأسرة - الأسنان"، بالإضافة إلى خدمات المعمل والأشعة والتثقيف الصحي والصيدلية حيث يتم الكشف والعلاج مجانًا لأهالي القرية والقرى المجاورة. 

_ قافلة طبية مجانية بمدينة براني

وفى سياق أخر، كان قد قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان إعلامي، أن القافلة الطبية المجانية لأهالي قريتى أبو ميلاد والظافر ببرانى أنهت أعمال الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة خلال يومي 6 و7 يناير، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي 327 منتفعًا، وصرف العلاج بالمجان تحت إشراف الدكتور حجازى محمد منسق القوافل العلاجية، حيث سجلت عيادة  الباطنة 72 حالة وعيادة الجراحة 41 حالة وعيادة الأطفال 181 حالة وعيادة النسا 9 حالات  وعيادة الأسنان 24 حالة.
وأشار إلى أنه تم تقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لـ29 منتفعًا وخدمات المعمل لـ25 منتفعًا، والأشعة لمنتفعين اثنين، والتثقيف الصحي لـ154 منتفعًا، مضيفًا  أنه تم إطلاق أعمال قافلة طبية مجانية بقرية غوط الوز التابعة لمدينة برانى غرب مطروح يومي ٨ - ٩ يناير الجاري؛ لتقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية لأهالي المنطقة والقرى المجاورة. 

يأتي ذلك استمرارًا لعمل القوافل الطبية المجانية ضمانًا لحياة كريمة وفق توجيهات القيادة السياسية والتي تستهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا للخدمة الطبية بنطاق المحافظة.

محافظ مطروح القافلة الطبية المجانية قرية النجيلة البحرية غرب مطروح مطروح

مواد متعلقة

وكيل "صحة مطروح" يتفقد وحدات الأطفال حديثى الولادة وأقسام الاستقبال بمستشفى الأطفال

الأكثر قراءة

رد قوى من نقابة المهن الموسيقية على زوجة الموسيقار حلمى بكر

عاجل.. استشهاد نجلى شقيق وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلى استهدف سيارتهما برفح

التفاصيل الكاملة لدهس طفلة في زهراء المعادي

إيرادات الأفلام أمس الإثنين.. "الإسكندراني" في الصدارة و"أبو نسب" ثانيًا

إخماد حريق شقة في 6 أكتوبر

قادمون من أوروبا.. 14 ألف سائح يصلون الغردقة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ95 العدوان.. قصف متواصل واقتحامات للمنازل واعتقالات في غزة والضفة

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان