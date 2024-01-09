غدًا.. انطلاق قافلة طبية مجانية في"النجيلة" بمطروح

تنطلق فعاليات القافلة الطبية المجانية بقرية النجيلة البحرية غرب مطروح، غدًا الأربعاء، لمدة يومين، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

_ التخصصات الطبية

وتقدم القافلة خدمات الكشف في عده تخصصات “الباطنة - أطفال - الجراحة العامة - النساء والتوليد - تنظيم الأسرة - الأسنان"، بالإضافة إلى خدمات المعمل والأشعة والتثقيف الصحي والصيدلية حيث يتم الكشف والعلاج مجانًا لأهالي القرية والقرى المجاورة.

_ قافلة طبية مجانية بمدينة براني

وفى سياق أخر، كان قد قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، في بيان إعلامي، أن القافلة الطبية المجانية لأهالي قريتى أبو ميلاد والظافر ببرانى أنهت أعمال الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة خلال يومي 6 و7 يناير، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي 327 منتفعًا، وصرف العلاج بالمجان تحت إشراف الدكتور حجازى محمد منسق القوافل العلاجية، حيث سجلت عيادة الباطنة 72 حالة وعيادة الجراحة 41 حالة وعيادة الأطفال 181 حالة وعيادة النسا 9 حالات وعيادة الأسنان 24 حالة.

وأشار إلى أنه تم تقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لـ29 منتفعًا وخدمات المعمل لـ25 منتفعًا، والأشعة لمنتفعين اثنين، والتثقيف الصحي لـ154 منتفعًا، مضيفًا أنه تم إطلاق أعمال قافلة طبية مجانية بقرية غوط الوز التابعة لمدينة برانى غرب مطروح يومي ٨ - ٩ يناير الجاري؛ لتقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية لأهالي المنطقة والقرى المجاورة.

يأتي ذلك استمرارًا لعمل القوافل الطبية المجانية ضمانًا لحياة كريمة وفق توجيهات القيادة السياسية والتي تستهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا للخدمة الطبية بنطاق المحافظة.