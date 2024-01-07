الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة مطروح" يتفقد وحدات الأطفال حديثى الولادة وأقسام الاستقبال بمستشفى الأطفال

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرى الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم الأحد، مرورًا على وحدات الأطفال حديثي الولادة وأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الداخلية بمستشفى الأطفال التخصصي في زيارة مفاجئة لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للأطفال، وكذلك الوقوف على مدى الانضباط الإداري داخل المستشفى، وخاصة بالوحدات ذات الطبيعة الخاصة وأقسام الطوارئ ووحدات الأطفال حديثي الولادة. 

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر الصباحي والمسائي، وتزامنًا مع رفع درجة الاستعداد بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 جولة للمرور على أقسام المستشفى المختلفة

وخلال الجولة على أقسام المستشفى المختلفة في حضور الدكتورة هالة عبدالله مدير المستشفى، تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكياس الدم ومشتقاته والأمصال، وكذلك توافر كل الفحوصات بمعمل المستشفى الذي يقوم عليه فريق من الفنيين المدربين والتحقق من سير العمل دون عوائق.

تفقد وحدات الأطفال حديثي الولادة 

كما تم المرور على وحدات الأطفال حديثي الولادة والعناية المركزة للأطفال، ومتابعة الإجراءات التمريضية والطبية، وجرت معاينة المصعد الجديد بعد إتمام عملية تركيبه حيث وجه وكيل صحة مطروح بسرعة تشغيله تخفيفًا عن المرضى بعد معاينة الإدارة الهندسية بالمديرية، مشيدًا بلوحة الشرف بقسم الحضانة. 

 الإشادة بجهود الأطقم الطبية

وثمن "سالم" الجهود المبذولة من خلال الأطقم الطبية على رأس العمل بالمستشفى، وحثهم على تسخير كل الجهود والإمكانات الطبية لتقديم خدمات طبية مناسبة لكل الأطفال المرضى من جميع مراكز المحافظة، مشددًا على توفير كل سبل الراحة لجميع المترددين على المستشفى.
‏وأكد وكيل وزارة الصحة أن الجولات مستمرة على كل المنشآت الصحية، وأنه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

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