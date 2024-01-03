وكيل صحة مطروح يناقش جهود الدولة فى القضية السكانية

عقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، اجتماعا مع قيادات المديرية للتأكيد على جهود الدولة فى القضية السكانية، واستحداث آليات جديدة للتعامل مع هذه القضية وتحديد الأدوار وخلق مناخ تكاملي بين مختلف الادارات فى ضوء زيارة وفد وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان لمحافظة مطروح، وانعقاد المجلس القومى للسكان فرع مطروح تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

مشكلة الزيادة السكانية

وأشار الى أهمية الدور الكبير فى التوعية بمشكلة الزيادة السكانية علي الفرد والمجتمع من خلال مختلف الفعليات والأنشطة المختلفة، والعمل على توقيع العديد من برتوكولات التعاون مع الجهات الحكومية والمجتمعية المهتمة بالقضية السكانية؛ لرفع الوعي المجتمعي بخطورة المشكلة السكانية والاهتمام بتحسين خصائص الأسرة.

دور الرائدات الريفيات

أوضح سالم، دور الرائدات الريفيات في الوصول إلى كل سيدة مصرية في كل منزل، لتقديم نصائح ورسائل طبية وتوعوية بخدمات تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية لرفع الوعي الثقافي والصحي لدي السيدات، والتعريف بخطورة الزيادة السكانية علي الفرد والمجتمع.

التوعية وتقديم الخدمات الطيبة

وأكد وكيل وزارة الصحة، أن مديرية الصحة تنفذ فعاليات التوعية وتقديم الخدمات الطيبة والرعاية الصحية للسيدات من خلال فرق طبية بالوحدات وبالعيادات المتنقلة، وتقديم وسائل تنظيم الأسرة المتنوعة مجانا، وإلى جانب الخدمات الطبية والعلاجية وجميع خدمات المبادرات الرئاسية.

التوعية بالمشكلات الصحية

لفت الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة فى مطروح، إلى أن من واجبات الفريق الطبى العامل في هذا الصدد هو التوعية بالمشكلات الصحية التي تضر بالأسرة من تكرار الحمل غير المنظم، والزواج المبكر الذي يجعل الفتاة غير قادرة على تحمل طفل نفسيًا وجسديًا، مما يسبب خطرًا لحياتها، وكذلك مصير الأطفال الذين يولدون ضعفاء وغير مكتملين وينتج عنها العديد من التشوهات والإعاقات، فضلًا عن حق الأبوين في الحياة الصحية السلمية، مشيرًا إلى أهمية الألف يوم الذهبية أي الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل كفترة متباعدة بين الحمل والآخر.