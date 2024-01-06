"صحة مطروح": الكشف على 327 مواطنا بالمجان فى قافلة طبية بأبو غليلة

كشف الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عن أعمال القافلة الطبية المجانية لأهالي قرية أبو غليلة ببرانى، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 327 منتفعًا ومنتفعةً، وصرف العلاج بالمجان لهم، حيث سجلت عيادة الباطنة 74 حالة، وعيادة الجراحة 36 حالة، وعيادة الأطفال 194 حالة، وعيادة النسا 13 حالة، وعيادة الأسنان 10 حالات.

قوافل طبية مجانية لأهالي مطروح

وأوضح أنه تم تقديم خدمات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر والأمراض المزمنة لعدد 35 منتفعًا، وخدمات المعمل لعدد 36 منتفعًا، والأشعة لعدد 2 منتفع، والتثقيف الصحى لعدد 88 منتفعًا، مشيرًا إلى أنه سيتم انطلاق أعمال قافلة طبية مجانية بقريتي أبوميلاد والظافر التابعة لمدينة برانى غرب مطروح يومي 6 - 7 يناير الجاري، لتقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية لأهالي المنطقة والقرى المجاورة.

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار قوافل الدعم الطبي والعلاجي بجميع مناطق المحافظة، وخاصة المناطق النائية والأكثر احتياجًا، واستمرارًا لعمل القوافل الطبية المجانية ضمانًا لحياة كريمة وفق توجيهات القيادة السياسية والتي تستهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا للخدمة الطبية بنطاق المحافظة.

وفى سياق آخر، كان قد تابع الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عمل الفرق الطبية والتثقيفية بمحيط وداخل الكنائس بمحافظة مطروح، حيث اطمأن على انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، من خلال الفرق المنتشرة بمحيط وداخل الكنائس بالمحافظة، والتي تقدم خدمات المبادرات الرئاسية، وكذلك فرق التوعية والتثقيف الصحي وتقديم الخدمة المنوطة بها للمواطنين ومساعدة كبار السن وذوي الإعاقة.

وأكد وكيل صحة مطروح رفع درجة الاستعداد وانتظام جميع الخدمات بالمستشفيات ومنشآت القطاع الصحي بالمحافظة والتي تعمل على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة كاملة لاستعدادات المستشفيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، استعدادًا لأي طارئ خلال فترات الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.