وكيل "صحة مطروح" يتفقد فرق التأمين الطبى بالكنائس استعدادًا لعيد الميلاد المجيد

تابع الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، عمل الفرق الطبية والتثقيفية بمحيط وداخل الكنائس بمحافظة مطروح، حيث اطمأن على انتظام تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، من خلال الفرق المنتشرة بمحيط وداخل الكنائس بالمحافظة، والتي تقدم خدمات المبادرات الرئاسية، وكذلك فرق التوعية والتثقيف الصحي وتقديم الخدمة المنوطة بها للمواطنين ومساعدة كبار السن وذوي الإعاقة في الاحتفال.

وأكد وكيل صحة مطروح رفع درجة الاستعداد وانتظام جميع الخدمات بالمستشفيات ومنشآت القطاع الصحي بالمحافظة والتي تعمل على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة كاملة لاستعدادات المستشفيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد، استعدادًا لأي طارئ خلال فترات الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد.

خطة المستشفيات

وتضمنت الخطة انعقاد غرفة الأزمات برئاسته شخصيًا على مدار الساعة مع رفع درجة الاستعداد ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات التابعة للمديرية، وكذا التأكيد على تواجد مدير المستشفى أو من ينوب عنه بالمستشفى على مدار الساعة، ومضاعفة عدد الأطباء النوبتجيين بجميع التخصصات بأقسام الطوارئ خلال فترة العيد، والتأكيد على وجود أطباء وفنيي الأقسام المعاونة (الأشعة والمعمل).

وأشار إلى أنه تم وضع خطة لاستدعاء جميع الأطقم الطبية بالمستشفيات عند حدوث أي طارئ، وتم التأكد من توفير جميع الأدوية والمستلزمات المطلوبة بالطوارئ والأقسام المختلفة حيث جرى تأمين توافر أكياس الدم ومشتقاتها بالتنسيق مع بنك الدم الإقليمي بالمحافظة، وإخطار إدارة الطب الوقائي باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة استعدادًا لأي حادث طارئ والتنسيق مع مدير فرع هيئة الإسعاف بالمحافظة، استعدادًا لأي طارئ، مؤكدًا أنه يتم التنسيق بين غرفة الأزمات مع الجهات المختصة بالمحافظة والشبكة الوطنية بالمحافظة لسرعة التواصل والإخطار بأي حادث.

صور من الحدث

صور من الحدث

صور من الحدث

صور من الحدث

صور من الحدث

صور من الحدث

صور من الحدث

صور من الحدث

صور من الحدث