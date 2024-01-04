الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس شركة مياه مطروح يتابع أعمال الإحلال والتجديد بمحطة تنقية مياه جنوب العلمين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أعمال الإحلال والتجديد بمحطة تنقية مياه جنوب العلمين، والتي تهدف إلى تحسين جودة وكفاءة المياه المنقاه وزيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة.

تنقية مياه الشرب

وأوضح رئيس الشركة أن المحطة تعمل بتنقية مياه الشرب وتستخدم مياه ترعة الحمام الممتدة من نهر النيل كمصدر للمياه الخام، وتنتج حوالي 165 ألف متر مكعب في اليوم من المياه المنقاه، وتخدم منطقة الساحل الشمالي بداية من مدينة الحمام حتى مدينة مرسي مطروح.

الإجراءات الاحترازية والوقائية

وأشاد رئيس الشركة بجهود العاملين بالمحطة من مهندسين وفنيين وعمال، وحثهم على الاستمرار في العمل بروح الفريق والمسئولية والإخلاص والتفاني، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على بيئة العمل.

تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين

وأضاف رئيس الشركة أنه يتابع باستمرار أعمال الاحلال والتجديد بجميع محطات وأفرع الشركة بالمحافظة، وأنه يسعى لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، ويتأكد من جودة وسلامة المياه.

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