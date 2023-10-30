الإثنين 30 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح فى زيارة تفقدية لمجمع محطات تحلية مياه الرميلة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، زيارة تفقدية لمجمع محطات تحلية مياه البحر الرميلة، لمتابعة سير العمل بالمحطات بحضور الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، وعدد من المسؤولين والعاملين بالشركة.

وتفقد محافظ مطروح، المحطات الثلاثة التي يضمها المجمع وهم محطة تحلية رقم 1 بطاقة 24 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة تحلية رقم 2 بطاقة 24 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة تحلية رقم 3 بطاقة 12 ألف متر مكعب يوميا. 

آلية عمل المحطات والتقنيات المستخدمة

واستمع المحافظ، إلى شرح من رئيس الشركة عن آلية عمل المحطات والتقنيات المستخدمة في عملية تحلية المياه، وكذلك عن خطط التوسعة والتطوير المستقبلية لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة.

وأشاد محافظ مطروح، بالجهود التي تبذلها الشركة في توفير المياه الصالحة للشرب لأهالي مدينة مرسى مطروح، مؤكدا ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز المشروعات والصيانة الدورية للمعدات والأجهزة.

وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرصه على متابعة المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم المواطنين، مشيرا الي الاهتمام بقطاع المياه، باعتباره من أولويات التنمية المستدامة، مؤكدا أن هناك جهودًا كبيرة تبذل لزيادة نسبة التغطية بخدمات المياه في مناطق المحافظة، وخاصة في المناطق النائية والصعبة.

IMG-20231030-WA0056
IMG-20231030-WA0056
IMG-20231030-WA0055
IMG-20231030-WA0055
IMG-20231030-WA0053
IMG-20231030-WA0053
IMG-20231030-WA0054
IMG-20231030-WA0054
IMG-20231030-WA0052
IMG-20231030-WA0052
IMG-20231030-WA0051
IMG-20231030-WA0051
IMG-20231030-WA0050
IMG-20231030-WA0050
محافظ مطروح مطروح محطات تحلية مياه البحر متابعة سير العمل المشروعات التنموية

مواد متعلقة

"معهدي أمانتي".. ندوة للتوعية بطرق مواجهة الكوارث نظمتها "مطروح الأزهرية" (صور)

منطقة مطروح الأزهرية تنظم مسابقة اختراق الضاحية لطلاب المرحلة الثانوية

محافظ مطروح يتفقد مدرسة الحرية ويشيد بالانضباط وحسن سير العملية التعليمية

توزيع 2730 رأس ماعز و7.5 طن أعلاف لدعم تمكين المرأة المعيلة بمطروح

شعيب يلتقى اللاعبين المنضمين لمنتخب مصر لكرة القدم من أبناء مطروح

مصرع 6 أشخاص فى حادث تصادم على طريق "الإسكندرية - مطروح"

"منهج الشريعة فى مكافحة الفساد" أمسية دينية لخريجى الأزهر بمطروح

نشوب حريق فى مزرعة نخيل غرب منطقة عجيبة بمطروح (صور)

الأكثر قراءة

الجيش اللبنانى: تفكيك 21 منصة صواريخ إسرائيلية على جانب الخط الأزرق

صلاح فى المركز الـ19 بترتيب الكرة الذهبية

"أنت تريد قتلنا".. 3 محتجزات إسرائيليات لدى حماس يوجهن رسالة لنتنياهو (فيديو)

استكمال دعوى النصب على أحمد حسن في 5 ملايين جنيه غدًا

الحكم في استئناف المتهمين بالنصب على صبري عبد المنعم غدًا

عاجل.. البحرية الأمريكية تعترض صاروخًا قادمًا من اليمن متجهًا إلى إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

علي سعدة

الثورة الصناعية الرابعة

محمد رفعت

الرئيس والصناعة والعدوان !

محاسن السنوسي

صنع فى بيت "جدتى"

خالد حريب

دعم الصناعة فى زمن الحرب

إسراء شوقي

صنع فى مصر.. وقت الاصطفاف الواحد

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو وتنمية الصناعة المصرية

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

متلازمة فيتنام.. هل ستمضى إسرائيل قدمًا فى خطة إسقاط حماس؟

وزير الخارجية ونظيره الإيطالى يبحثان مسار التهدئة فى غزة

سامح شكرى والمفوض الأممى السامى لحقوق الإنسان يبحثان الأوضاع فى غزة