محافظ مطروح فى زيارة تفقدية لمجمع محطات تحلية مياه الرميلة

أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، زيارة تفقدية لمجمع محطات تحلية مياه البحر الرميلة، لمتابعة سير العمل بالمحطات بحضور الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، وعدد من المسؤولين والعاملين بالشركة.

وتفقد محافظ مطروح، المحطات الثلاثة التي يضمها المجمع وهم محطة تحلية رقم 1 بطاقة 24 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة تحلية رقم 2 بطاقة 24 ألف متر مكعب يوميا، ومحطة تحلية رقم 3 بطاقة 12 ألف متر مكعب يوميا.

آلية عمل المحطات والتقنيات المستخدمة

واستمع المحافظ، إلى شرح من رئيس الشركة عن آلية عمل المحطات والتقنيات المستخدمة في عملية تحلية المياه، وكذلك عن خطط التوسعة والتطوير المستقبلية لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة.

وأشاد محافظ مطروح، بالجهود التي تبذلها الشركة في توفير المياه الصالحة للشرب لأهالي مدينة مرسى مطروح، مؤكدا ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لإنجاز المشروعات والصيانة الدورية للمعدات والأجهزة.

وأضاف أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرصه على متابعة المشروعات التنموية والخدمية التي تخدم المواطنين، مشيرا الي الاهتمام بقطاع المياه، باعتباره من أولويات التنمية المستدامة، مؤكدا أن هناك جهودًا كبيرة تبذل لزيادة نسبة التغطية بخدمات المياه في مناطق المحافظة، وخاصة في المناطق النائية والصعبة.

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