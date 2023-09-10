الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

محافظ مطروح يتابع تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بمدن غرب

اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، اجتماعًا؛ لمتابعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحي المتكامل بمدن غرب مطروح (السلوم - برانى - النجيلة)، وذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، ورؤساء ونواب مجالس المدن ووكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات والقطاعات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

مشروع الصرف الصحي بالسلوم

وأوضح المهندس أحمد نصر، رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إن مشروع الصرف الصحى المتكامل بمدينة السلوم جارٍ العمل به، حيث بلغت نسبة التنفيذ ١٥% يضم محطة معالجة و٤ محطات رفع وخطوط طرد وشبكة انحدار. 

وأضاف أنه جارٍ حاليًا التنسيق لاختيار الموقع المناسب لمحطات المعالجة لمشروعي الصرف الصحي، بمدينة براني، ومدينة النجيلة، يضم مشروع الصرف الصحي بمدينة براني، محطة معالجة و٧ محطات رفع وخطوط طرد، كما يضم مشروع الصرف الصحي بمدينة النجيلة محطة معالجة ومحطة رفع. 

ووجَّه محافظ مطروح بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لسرعة تحديد الموقع الأنسب لمحطات المعالجة بمدينة النجيلة وبراني مع رسم خريطة توضيحية بكل إحداثيات مسار شبكات وخطوط هذه المشروعات. 

اجتماع محافظ مطروح

اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
اجتماع محافظ مطروح
مطروح محافظ مطروح مشرعات الصرف الصحى مدينة براني مدينة النجيلة

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