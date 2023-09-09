السبت 09 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتهاء من محطة الرفع الفرعية بعزبة الحاج علي بمطروح بنسبة 95%

المهندس أحمد نصر
المهندس أحمد نصر

قال المهندس أحمد نصر، رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إنه جارٍ الانتهاء من محطة الرفع الفرعية 8 بعزبة الحاج علي بحري بطاقة 4 آلاف متر.

وأوضح خلال حديثه لـ"الدستور"، إن المحطة تتكون من البيارة، وعنبر الطلمبات الذي يحتوى على 4 طلمبات رفع صرف صحي، ولوحة التحكم والتشغيل، ومبنى المحولات، ومبنى وحدة التوليد، ومبنى الأمن، ومبنى المخزن، والورشة، والموقع العام.

التوسع في مشروعات الصرف الصحي

وأكد المهندس أحمد نصر، أنه يتم التوسع في إنشاء مشروعات محطات الصرف الصحى في إطار رؤية الدولة لمد خدمات الصرف الصحي في جميع ربوع مصر وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين حيث يبلغ تكلفة تنفيذ المحطة  50 مليون جنيه.

الانتهاء من الأعمال بنسبة 95%

وأشار رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال بنسبة 95%، وجارٍ الانتهاء من باقي الأعمال والافتتاح في احتفالات انتصارات أكتوبر 2023.

مطروح محطة الرفع انشاء محطات صرف صحى محطات صرف صحي محافظة مطروح

مواد متعلقة

محطة تحلية "الرميلة 4" في مطروح تدخل الخدمة قبل 30 يونيو بنسبة 100%

الأكثر قراءة

ارتفاع ضحايا زلزال المغرب إلى 632 قتيلًا و329 جريحًا

الرئيس السيسى يلتقى رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس الوزراء الصينى ورئيس البرازيل

تحرك برلمانى لوقف أى زيادات جديدة فى أسعار خدمات المحمول والإنترنت

نيمار يتفوق على بيليه بعد فوز البرازيل بخماسية أمام بوليفيا

"العمل" تدعو سيدات 5 محافظات للتقديم في تدريب على 6 مهن

"تذكرتى" تكشف حقيقة منع مواطن من حضور مباراة مصر وإثيوبيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رفع السرية عن ملفات حرب أكتوبر 1973.. يوم الغفران.. الهزيمة!

جوزيف عوض

أوبنهايمر ومعضلة الأخلاق

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «6-8»

ماجد حبته

السكان الأصحاء.. والتنمية

أميرة العناني

مؤسسة أسامة الأزهرى.. الجسر الثقافى بين مصر وإندونيسيا

مؤمن المحمدي

التغيير يعنى تغيير.. شفت إزاى!

مدحت بشاى

فى انتظار المزيد من استضاءات التنوير

محمد عبدالعزيز

الأحزاب على مائدة الحوار الوطنى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أوهام تل أبيب عن أشرف مروان.. ضابط استخبارات إسرائيلي يفند أكاذيبهم

رجل السادات في تل أبيب.. هذا ما فعله أشرف مروان بإسرائيل

كيف خدع السادات "إسرائيل" بأشرف مروان؟ شهادة من تل أبيب