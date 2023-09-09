الانتهاء من محطة الرفع الفرعية بعزبة الحاج علي بمطروح بنسبة 95%

قال المهندس أحمد نصر، رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إنه جارٍ الانتهاء من محطة الرفع الفرعية 8 بعزبة الحاج علي بحري بطاقة 4 آلاف متر.

وأوضح خلال حديثه لـ"الدستور"، إن المحطة تتكون من البيارة، وعنبر الطلمبات الذي يحتوى على 4 طلمبات رفع صرف صحي، ولوحة التحكم والتشغيل، ومبنى المحولات، ومبنى وحدة التوليد، ومبنى الأمن، ومبنى المخزن، والورشة، والموقع العام.

التوسع في مشروعات الصرف الصحي

وأكد المهندس أحمد نصر، أنه يتم التوسع في إنشاء مشروعات محطات الصرف الصحى في إطار رؤية الدولة لمد خدمات الصرف الصحي في جميع ربوع مصر وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين حيث يبلغ تكلفة تنفيذ المحطة 50 مليون جنيه.

الانتهاء من الأعمال بنسبة 95%

وأشار رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال بنسبة 95%، وجارٍ الانتهاء من باقي الأعمال والافتتاح في احتفالات انتصارات أكتوبر 2023.