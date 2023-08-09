الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"مياه مطروح": إدخال محطة "تحلية الرميلة 4" الخدمة قبل 30 يونيو المقبل

محطة تحلية الرميلة
محطة تحلية الرميلة

قال المهندس أحمد نصر رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إنه يجرى تنفيذ محطة تحلية مياه الرميلة 4 شرق مطروح بطاقة إنتاجية 65 ألف متر3 يوم قابلة للتوسع حتى 130 ألف متر3 يوم بتكلفة 2 مليار جنيه.

 

 

وأضاف لـ"الدستور"، أن نسبة التنفيذ تخطت الـ70% للأعمال المدنية و25% للأعمال الكهروميكانيكية ومن المنتظر إنهاء 50% من طاقة المحطة نهاية العام الجاري وتشغيلها وإدخالها الخدمة بالإضافة إلى استكمال باقي أعمال المحطة وإدخالها الخدمة بنسبة 100% قبل 30 يونيو 2024.

 

وأشار إلى أن المحطة تتكون من مأخذ بحري وعنبر مياه طلمبات منتجة، عنبر الـ ro "التحلية"، غرفة المحولات، غرفة وحدة التوليد، خزانات الفلاتر الرملية، خزانات الفلاتر القطنية، مبنى وحدة التوليد، المبنى الإداري وسكن العاملين، مبنى المعمل، بالإضافة إلى موقع المحطة العام والذي يتضمن الأسوار والطرق الداخلية والمسطحات الخضراء.

الصرف الصحي بمطروح المسطحات الخضراء محطة تحلية الرميلة محافظة مطروح مطروح

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