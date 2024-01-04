تعليم مطروح: تدشين مبادرة المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية السبت

قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنه سيتم تدشين مبادرة المراجعة النهائية للشهادة الإعدادية صباح السبت المقبل بقاعة مجلس العمد والمشايخ.

_مبادرة المراجعة النهائية

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن المبادرة تأتي دعمًا من المديرية لأبنائنا الطلاب وتيسيرا على أولياء الأمور مشيرًا أن نخبة من أفضل المعلمين على مستوى المحافظة ستقوم بالقاء المحاضرات الدراسية لمساعدة الطلاب في المراجعة والتحصيل.

_مراجعات دورية مكثفة

وأوضح إسماعيل جاتو وكيل المديرية أن المبادرة تهدف لتقديم شرح مبسط ومراجعات دورية مكثفة في جميع المواد للطلاب قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية السبت بعد القادم الموافق الثالث عشرمن يناير الجاري.

_المنظومة التعليمية

وأكد وكيل تعليم مطروح في ختام البيان الإعلامي أن ذلك يأتي في إطار تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ووفق توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في ضوء الاهتمام الكبير بالمنظومة التعليمية والحرص الإيجابي على مصلحة الطلاب في كل المراحل التعليمية.

رفع امتحانات المواد الدراسية إلكترونيًا على منصة الامتحان المركزي

وفى سياق اخر كان قد قال عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إن مركز التطوير التكنولوجي رفع امتحانات المواد الدراسية للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا على منصة الامتحان المركزي في الوزارة، من خلال غرفة التحكم الإلكتروني بمدرسة مصطفى أمين هيبة الثانوية بنين بحي الشروق (ك ٧)، وذلك وفق تعليمات الوزارة بأن تكون أسئلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوي إلكترونيًا بنسبة 85% اختيار من متعدد ومقالي بنسة 15%، وذلك بالمدارس التى تتوافر بها بنية تكنولوجية سليمة.

مركز التطوير التكنولوجي

وأشاد وكيل تعليم مطروح، خلال متابعته، بالجهود التى يبذلها مركز التطوير التكنولوجى لإنجاز المهمة المكلفين بها، وسرعة الانتهاء من رفع الامتحانات على المنصة المركزية فى التوقيتات المحددة وبوقت كافٍ بالتنسيق مع موجهي عموم المواد الدراسية، حتى يتم التأكد من تمام الجاهزية لكل العناصر، وكذلك الأجهزة المستخدمة فى العملية الامتحانية قبل انطلاق الامتحانات السبت بعد المقبل الموافق ١٣ يناير المقبل.