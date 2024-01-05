بالأسماء.. إصابة 8 فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق الإسكندرية مطروح

أصيب 8 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بطريق الإسكندرية مطروح، اليوم الجمعة، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى مطروح العام.

أسماء المصابين

وحصلت “الدستور”، على أسماء المصابين وهم "سليمان عبد الحميد محمد 36 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بدر جمال محمود ابو شعيشع 27 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، جمال محمد ابو شعيشع 5 سنوات مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عطيه السعيد عطيه 28 سنة مصاب باشتباه مابعد الارتجاج، زياد سعد مرضي 18 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، يوسف حامد خالد 16 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، باسم سعد مرضي 15 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عبد الرحمن السيد منصور 19 سنة مصاب باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر باليد اليسرى ".

إجراء الفحوصات الطبية

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى مطروح العام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.