إصابة 8 فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الإسكندرية مطروح

أصيب اليوم الأربعاء، 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص إثر ادعاء انفجار إطار السيارة بطريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى الحمام المركزى.

- أسماء المصابين

وحصلت الدستور على أسماء المصابين، وهم "أحمد زكريا أحمد محمد، 50 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم والصدر، حمدى قطب حسن 48 سنة مصاب بكدمات متفرقة بالجسم والصدر، صيام رمضان إبراهيم، 55 سنة، مصاب باشتباه شرخ بالكتف اليسرى، السيد رمضان إبراهيم، 47 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، جمعة رمضان إبراهيم، 51 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، عزت على عبدالله، 40 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، سعد عبدالحميد محمد فرحات، 65 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، السيد صيام رمضان، 27 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم".

- إجراء الفحوصات الطبية

وقام الطاقم الطبى فى مستشفى الحمام المركزي بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.