الداخلية تكشف حقيقة تداول فيديو اختطاف طفل واحتجازه تحت الأرض بالقليوبية

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها عن حقيقة تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية يظهر خلاله أحد الأشخاص ونجله يدعيان بقيام عدد من الأشخاص بالتعدى على نجله بالقليوبية.

قالت "الداخلية" مساء اليوم السبت: "في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان الطفل يوسف العائد من الموت يروى تفاصيل احتجازه تحت الأرض يظهر خلاله أحد الأشخاص ونجله يدعيان قيام عدد من الأشخاص مجهولين بالتعدى على نجله واحتجازه حال مشاهدته لهم أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، وبالفحص تم تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو سائق، له معلومات جنائية، نجله- مقيمين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتبين عدم صحة ما تم تداوله".

وأشارت إلى أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بتاريخ 24/3/2024 بين طرفين بدائرة القسم لخلافات المصاهرة والجيرة تدخل فيها نجل الشخص الظاهر بمقطع الفيديو لمناصرة أحد أطرافها -تربطه به صلة قرابة- ما أدى لحدوث إصابته بكدمات وسحجات وجروح قطعية متفرقة بالجسم، تم ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.

واستكمل البيان: "وعقب ذلك اتفق الأول مع الطرف محدث إصابة نجله على التحصل منهم على مبلغ مالى كتعويض عن إصابته ولعدم وفائهم بذلك قام بتصوير المقطع بمشاركة نجله بادعاءات كاذبة بزعم استمرار إصابة نجله رغم شفائه بقصد التشهير بهم، وتم ضبطهما، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما".