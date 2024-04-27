السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة تداول فيديو اختطاف طفل واحتجازه تحت الأرض بالقليوبية

الداخلية
الداخلية

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها عن حقيقة تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية يظهر خلاله أحد الأشخاص ونجله يدعيان بقيام عدد من الأشخاص بالتعدى على نجله بالقليوبية.

قالت "الداخلية"  مساء اليوم السبت: "في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف حقيقة تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان الطفل يوسف العائد من الموت يروى تفاصيل احتجازه تحت الأرض يظهر خلاله أحد الأشخاص ونجله يدعيان قيام عدد من الأشخاص مجهولين بالتعدى على نجله واحتجازه حال مشاهدته لهم أثناء تنقيبهم عن الآثار بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، وبالفحص تم تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو سائق، له معلومات جنائية، نجله- مقيمين بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتبين عدم صحة ما تم تداوله".

وأشارت إلى أن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بتاريخ 24/3/2024 بين طرفين بدائرة القسم لخلافات المصاهرة والجيرة تدخل فيها نجل الشخص الظاهر بمقطع الفيديو لمناصرة أحد أطرافها -تربطه به صلة قرابة- ما أدى لحدوث إصابته بكدمات وسحجات وجروح قطعية متفرقة بالجسم، تم ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية في حينه.

واستكمل البيان: "وعقب ذلك اتفق الأول مع الطرف محدث إصابة نجله على التحصل منهم على مبلغ مالى كتعويض عن إصابته ولعدم وفائهم بذلك قام بتصوير المقطع بمشاركة نجله بادعاءات كاذبة بزعم استمرار إصابة نجله رغم شفائه بقصد التشهير بهم، وتم ضبطهما، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما". 

حقيقة تداول مقطع فيديو بالتعدى على نجله بالقليوبية الطفل يوسف العائد من الموت أثناء تنقيبهم عن الأثار زارة الداخلية

مواد متعلقة

الداخلية توجه قافلة إنسانية وطبية إلى البحر الأحمر

الأكثر قراءة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سأشعل النيران.. ماذا قال محمد صلاح عن مشادته مع كلوب؟

"البحوث الزراعية" تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن فى الأسواق (فيديو)

توتر وانفلات أعصاب.. مشادة بين صلاح وكلوب بعد هدف وست هام (فيديو)

غدًا.. الحكم فى تعويض ممدوح عباس بسبب شطبه من الزمالك

"خناقة محمد صلاح وكلوب" تتصدر مواقع التواصل الاجتماعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

لواء. محسن الفحام

الرقابة الشعبية مسئولية وطنية

القس رفعت فكرى سعيد

بين لويس عوض.. وإدوار الخراط "٢- ٢"

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس