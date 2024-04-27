السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

الداخلية توجه قافلة إنسانية وطبية إلى البحر الأحمر

قافلة إنسانية وطبية
قافلة إنسانية وطبية إلى البحر الأحمر

وجهت وزارة الداخلية، اليوم، قافلة إنسانية وطبية بنطاق محافظة البحر الأحمر، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من خلال مبادرة "كلنا واحد – معك في كل مكان".

 وواصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة “كلنا واحد-معك في كل مكان” تحت رعاية رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجًا والسيدات المعيلات.

 واضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل طبية وإنسانية استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية في البحر الأحمر لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.. وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن ".

كما تم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، بالإضافة إلى التأكيد على احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن معاملة المواطنين".

كما شارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالى، وقد لاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

وزارة الداخلية محافظة البحر الأحمر المبادرة الرئاسي قافلة انسانية كلنا واحد – معك في كل مكان حياة كريمه

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