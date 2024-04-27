السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بـ15 مليون جنيه خلال 24 ساعة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد، عقب قرار تحرير سعر الصرف.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار وقضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية 15 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الضربات الأمنية الاتجار غير المشروع النقد الأجنبي العملات الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية

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