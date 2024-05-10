عقب إحالة أوراقهم للمفتي.. الحكم على 18 متهما بترويج المخدرات غدا

تصدر محكمة جنايات القليوبية، الدائرة السادسة، غدا السبت، الحكم على عصابة مكونة من 18 شخصًا تخصصت في ترويج المخدرات بمركز طوخ.

كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراقهم لمفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم.

يصدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وخالد على إبراهيم على.

وضمت قائمة المتهمين وفقًا لأمر الإحالة كلًا من عاصم م ع، حسين س ا، حاتم إ ع، جمعه إ ن، أنور م أ، ولاء م ف، كريم م ف، رأفت م ر، تامر م ع، محمد م م، عصام ع ا، أحمد ه ف، عبدالله ز ا، محمد م ا، محمد ط م، السيد ص ح، طارق ز م، محمد ر ع بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتشكيل عصابي تخصص في تجارة المواد المخدرة، وأنهم تخصصوا في الاتجار بمخدر "الهيروين والحشيش" وحيازة أسلحة نارية متنوعة.