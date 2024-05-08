“الأب وابنه تجار مخدرات”.. ضبط شخصين بحوزتهما 2 كيلو حشيش فى دشنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، القبض على أب ونجله بحوزتهما 2 كيلو من الحشيش المخدر في قرية الشيخ علي، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، بتمكن قوة أمنية من ضبط أب ونجله بحوزتهما 2 كيلو من المواد المخدرة في قرية الشيخ علي التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين أن “أ، أ،”، أب ونجله، تم ضبطهما وبحوزتهما 2 كيلو من الحشيش المخدر وبندقية آلية وذخيرة في قرية الشيخ علي مركز دشنا، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وفي سياق آخر كان قد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، القبض على تاجر مخدرات وبحوزته كميات من الحشيش المخدر، في مركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف بتمكن حملة أمنية برئاسة الرائد أحمد جامع، رئيس مباحث المركز من ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية من الحشيش المخدر في منطقة حاجر الجبل التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين أنه تم القبض على تاجر مخدرات يُدعى أحمد، وشهرته النو، وبحوزته 100 جرام من الحشيش المخدر، وسبق سجنه عدة مرات في قضايا حيازة وإتجار في المواد المخدرة بمنطقة حاجر الجبل مركز الوقف.

وتم ضبط المتهم والتحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.