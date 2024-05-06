الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز

محافظات

مصرع تلميذة صعقا بالكهرباء في قنا

جثة _ ارشيفيه
جثة _ ارشيفيه

لقيت تلميذة مصرعها، اليوم الاثنين، صعقًا بالكهرباء في قرية الكلاحين، مركز قفط، جنوبي محافظة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من هيئة الإسعاف يفيد بمصرع صغيرة صعقًا بالكهرباء في قرية الكلاحين مركز قفط.

وبعد الفحص تبين مصرع عبير.س، تبلغ من العمر 9 أعوام صعقًا بالكهرباء في قرية الكلاحين مركز قفط، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمي تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

قنا محافظ قنا محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا حادث في قنا

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