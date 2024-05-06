مصرع تلميذة صعقا بالكهرباء في قنا

لقيت تلميذة مصرعها، اليوم الاثنين، صعقًا بالكهرباء في قرية الكلاحين، مركز قفط، جنوبي محافظة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من هيئة الإسعاف يفيد بمصرع صغيرة صعقًا بالكهرباء في قرية الكلاحين مركز قفط.

وبعد الفحص تبين مصرع عبير.س، تبلغ من العمر 9 أعوام صعقًا بالكهرباء في قرية الكلاحين مركز قفط، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط التعليمي تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.