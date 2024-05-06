الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع شخص وإصابة 4 فى تصادم سيارتين أثناء حفل زفاف بقنا

مصرع شخص
مصرع شخص

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، الاثنين، إثر تصادم سيارتين ملاكى ونقل بالطريق الزراعى (قنا - أسوان) أمام كوبرى العبودى بقرية الأشراف القبلية، التابعة لمركز قنا أثناء موكب حفل زفاف.

تلقى اللواء مصطفى درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية بوقوع تصادم بين سيارتين بمركز قنا.

وكشفت تحريات المقدم مصطفى ابوالمجد مفتش مباحث قسم ومركز قنا وقوع تصادم بين السيارتين  8384 ص ب ف، ملاكى قيادة أحمد محمود عمر  30 سنه مقيم بقرية  كرم عمران و8651 ص ط ف نقل قيادة احمد حسين اسماعيل 37 عامًا أمام قرية الاشراف القبلية وذلك أثناء موكب حفل زفاف ما تسبب ذلك فى مصرع سائق السيارة الأولى وإصابة كلا من سائق السيارة الثانية وطارق خلف الله يوسف، 24 عامًا، عامل، ومحمد حسين اسماعيل، 28 عامًا، عامل وشقيقه عبد الله 24 عامًا عامل وجميعهم مقيمين بقرية كرم عمران بمركز قنا.

تم نقل المصابين لمستشفى قنا الجامعى لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وكشف ملابساتها.

قنا حادث محافظة قنا زفاف قنا حفل زفاف

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