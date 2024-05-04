الأب وابنه.. كشف غموض العثور على جثتين في نجع حمادي بقنا

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، المتهم بقتل أب ونجله بطلقات نارية في منطقة جبلية بمركز نجع حمادي شمالي المحافظة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، عثرت الخميس، على جثتي عامل ونجله بهما إصابات طلقات نارية في ظروف غامضة بمنطقة جبلية في قرية حمرة الدوم، بمركز نجع حمادي.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا بالعثور على جثتي عامل ونجله بهما إصابات طلقات نارية في قرية حمرة الدوم بنجع حمادي.

وعثر على جثة “علي.ع.أ”، 48 عامًا، ونجله (عادل)، 18 عامًا، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادي، برئاسة الرائد محمد إمبابي، من ضبط “هشام.ع.م، 30 عاما”، بتهمة قتل الأب ونجله بسبب خلافات مالية، وتم إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق

في سياق أخر، كانت قد قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الأولى جنح، برئاسة المستشار محمود عبد الكريم النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبوالوفا، ووائل أحمد وبحضور إيهاب فلتس وكيل النيابة، وسكرتارية مدحت يوسف الهواري وجاد خلف النجار بتغريم شاب مبلغ قدره 50 ألف جنيه بتهمو إزعاج سيدة بنشر صورة بطاقة الرقم القومي المملوكة لها إضافة إلى كتابة عبارات مسيئة عليها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بقنا.

كانت بداية القضية في شهر أكتوبر من العام الماضي 2023 عندما قدمت سيدة شكوى ضد شاب من إحدى قرى محافظة قنا لتضررها منه بعد بأن قام بنشر عبارات مسيئة عنها منها "دي نصابة"، بالإضافة إلى صورة الرقم القومي الخاصة بها دون رضاها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وذلك تسبب لها في أضرار نفسية وأدبية جسيمة بسبب خلافات مالية نشبت بينهما.

وبعد فحص الواقعة من قبل ضباط تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن قنا تم إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الابتدائية الأولى جنح، والتي قضت بتغريم المتهم 50 ألف جنيه مما نُسب إليه وتعويض ألفين للمجني عليها بتهمة إزعاجها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في قنا.