سرقة 5 شاشات من فندق جامعة جنوب الوادي.. والأمن يحدد الفاعل

كشف مصدر مسئول بجامعة جنوب الوادي في قنا، عند تعرض فندق الجامعة لعملية سرقة من قبل أحد المواطنين المقيمين داخل الفندق حيث خلال خروجه استغل نوم الموظفين ودخل الغرف المغلقة باستخدام المفاتيح التي كانت في الاستقبال وقام بسرقة عدة شاشات وفر هاربًا.

كانت بداية الواقعة عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من المقدم محمد بهاء مأمور قسم قنا بتحرير محضر من جامعة جنوب الوادي بتعرض الفندق لعملية سرقة من قبل أحد النزلاء بداخله وفر هاربًا.

وانتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان الواقعة، وتبين بعد الفحص أنه شاب من محافظة الإسكندرية ومقيم في مدينة قنا يُدعى “أ.ع”، خلال عملية خروجه من الفندق بعد قضاء مدته وجد الموظفين نائمين فاستغل ذلك وأخذ مفاتيح الغرف المغلقة من الاستقبال وفتحها وقام بسرقة 5 شاشات وفر هاربًا.

جاري فحص الواقعة وتحرر المحضر وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

في سياق أخر، كان قد أصيب شقيقتان وطالب، أمس الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم تريلا مع سيارة ملاكي بالقرب من الوطنية، قرية الترامسة، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

بالفحص تبين إصابة كلًا من “خيرية.ح.ب”، تبلغ من العمر 58 عامًا، وشقيقتها حنا، تبلغ من العمر 53 عامًا، وطالب “محمد.خ.م”، يبلغ من العمر 17 عامًا، إثر تصادم تريلا مع ملاكي في قرية الترامسة مركز قنا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء وقوع حادث تصادم تريلا مع ملاكي في قرية الترامسة، وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.