الثلاثاء 28 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شيماء تخلع زوجها لتنمره عليها مع عشيقته: "بيقولها مناخيرها كبيرة شبه بينوكيو"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

“تعبت من تنمره عليا طول الوقت، بيعايرني بشكلي عشان يزهقني ويتجوز واحدة تانية، بيقولي مناخيرك كبيرة شبه بينوكيو”،  بهذه الكلمات لخصت سيدة تفاصيل دعوى طلب الخلع من زوجها بعد تنمره الدائم عليها بسبب أنفها الطويل. 

قالت "شيماء"-اسم مستعار- إنها تزوجت منذ 4 سنوات من صاحب مصنع بعد تدبير أسرتيهما "زواج صالونات" لهما، حيث التقته في منزل عائلتها وأبدى كل منهما قبولا نحو الآخر ولم يعترض على شكل أنفها، وتزوجا في حفل زفاف رائع وأنجبا طفلا وكانت حياتهما هادئة لا يحدث بينهما أي خلافات.

أضافت "شيماء" في الدعوى التي أقامتها وكيلة عنها الدكتورة نهى الجندي، المحامية، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، أنها منذ فترة قريبة فوجئت بتحول سلوك زوجها معها إلى شخص متنمر طوال الوقت وبدأ في السخرية من مظهرها بعدما كان متقبلا لها.

 أوضحت أنه فور عودته من العمل يقضي وقته بالمنزل في مضايقتها متعمدا التحدث عن حجم أنفها بقوله: "مناخيرك كبيرة جدا وشكلها يكسف، شبه الشخصية الكرتونية بينوكيو". 

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"مبيغسلش المواعين".. سيدة تطلب خلع زوجها

وقالت الزوجة إنها تلقت صدمة قوية بعدما علمت عن طريق الصدفة سبب تغير معاملة زوجها لها، وهو دخوله في علاقة عاطفية مع سيدة أخرى، وشاهدت محادثة بينهما يقول لها أنه "زهق" من زوجته واصفا إياها "بمناخير كبيرة ووحشة".

الزوجة تحي: "كان بيتنمر عليا مع تلك السيدة وزادت صدمتي عندما علمت أن سبب تلك التصرفات أن يجعلني أترك المنزل وأطلب الطلاق والتنازل عن كال حقوقي في مؤخر 100 ألف جنيه وحقوق ابني، حتى يستطيع الزواج من السيدة الأخرى. 

أضافت أنها عندما اكتشفت خيانة زوجها لها قررت إقامة دعوى خلع ضده، ولن تستلم مؤخر الصداق لكن لن تتنازل عن نفقات طفلها، وقبلت محكمة بمدينة نصر دعوى الخلع وقضت بتطليق الزوجة من زوجها. 

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