محافظ قنا يهنئ أقباط نجع حمادي بعيد القيامة

واصل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، تقديم التهنئة بمناسبة عيدالقيامة، وذلك أثناء زيارته لدير الأنبا بضابا بمركز نجع حمادي، حيث كان في استقباله الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي وتوابعها، وعدد من رجال الدين المسيحي.

وقدَّم محافظ قنا خلال اللقاء، خالص التهاني وأطيب الأمنيات لأقباط محافظة قنا عامة وأقباط نجع حمادي خاصة، مؤكدًا أن هذه المناسبات فرصة لتجديد أواصر الروابط الاجتماعية بين الجميع، وأنه ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل المشاركة فى كل المناسبات، مشيدًا بمشاعر الأخوة والتماسك والتلاحم الكبير التى تجمع بين المسيحيين والمسلمين، داعيًا الله أن يديم المودة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن يعيد الله الأعياد على مصر في خير وسلام.

كما وجَّه محافظ قنا، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دوره في حفظ مصر والحفاظ على أراضيها وتحقيق التنمية الشاملة، لافتًا إلى الإنجازات التي تحققت على أرض المحافظة في عهده والتي تُعتبر خير شاهد على الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها، داعيًا المولى عزل وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقائدها وجيشها وشرطتها وأن ينعم عليها بمزيد من الخير والتنمية والرخاء.

من جهته، وجَّه الأنبا بضابا الشكر لمحافظ قنا، على تقديم التهنة للمسيحيين بعيد القيامة، وحرصه الدائم على التواصل الدائم من خلال اللقاءات والزيارات في مختلف المناسبات، متمنيًا دوام المحبة والسلام بين جميع أبناء الشعب المصرى وأن يعم الاستقرار جميع ربوع البلاد.