الجمعة 24 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الصناعة" تنفى وقف الإفراج عن السيارات الواردة من الخارج للاستعمال الشخصى

المهندس أحمد سمير
المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

نفت وزارة التجارة والصناعة جملة وتفصيلًا ما تردد ببعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بصدور قرار وزاري بوقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي لمدة ثلاثة أشهر، ويستثني ما تم شحنه أو وصوله قبل  تاريخ العمل به، وما تم فتح اعتماداته او تحويل قيمته قبل تاريخ العمل به، والعقود المبرمة والموثقة من القنصليات المصرية بالخارج، وسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة المستوفاة لأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، وسيارات المصريين العاملين بالخارج والذين انتهت مدة عملهم خارج البلاد، وسيارات الدبلوماسيين أعضاء البعثات الدبلوماسية أو المنظمات الدولية، والسيارات الخاصة بالمستثمرين، وسيارات المصريين المقيمين في الخارج المستوفين للقانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ وتعديلاته.

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