الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

قرارات مهمة من وزارة التجارة والصناعة.. فرض رسم صادر على قصاصات الأقمشة ومنع تصدير بعض أنواع الخردة

الصادرات
الصادرات

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن قرارين هامين يهدفان إلى تنظيم حركة الصادرات والمحافظة على الموارد الوطنية.

والقرارات التي نُشرت في الوقائع الرسمية، هى فرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة والجينز بقيمة 6000 جنيه للطن، وذلك اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 90 لسنة 2023، ويهدف هذا القرار إلى الحد من تصدير هذه المواد الخام وإعادة استخدامها داخل البلاد لتعزيز الصناعة المحلية.

وثاني هذه القرارات هى استمرار حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت، وذلك لمدة عام إضافي اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 92 لسنة 2023. ويشمل الحظر أنواعًا مختلفة من الخردة، مثل خردة الحديد والنحاس والألومنيوم، مخلفات صناعة النسيج، ونفايات الورق والكرتون.

الوقائع الرسمية تنشر اعتماد قرار زيادة رأسمال "المصرية للري والصرف" لـ100 مليون حنيه

ويهدف هذا القرار إلى الحفاظ على هذه المواد الخام الاستراتيجية وإعادة استخدامها داخل البلاد، بالإضافة إلى حماية البيئة من مخاطر التلوث.

وتستثنى من قرار حظر التصدير بعض الحالات، مثل تصدير هذه المواد إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية، وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 

الوقائع الرسمية وزارة التجارة والصناعة الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة الجينز أنواع الخردة ورق الدشت

مواد متعلقة

الوقائع الرسمية تنشر اعتماد قرار زيادة رأسمال "المصرية للري والصرف" لـ100 مليون حنيه

الأكثر قراءة

عاجل| شوبير يكشف موقف تريزيجيه من العودة إلى الأهلى فى الميركاتو الصيفى

كريستو يطلب الرحيل.. نكشف موقف كولر وإدارة الأهلى

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

مفاجآت صادمة.. كريم فهمى يكشف عن رأيه فى شيخ الأزهر وسر خيانته لزوجته

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

أجواء روحانية فى كاتدرائية جميع القديسين بعيد القيامة

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة الاحتلال توافق بالإجماع على إغلاق مكتب قناة الجزيرة فى إسرائيل

نتنياهو حوّلنا لرهائن.. التظاهرات تغرق إسرائيل بسبب صفقة المحتجزين وتطالب برحيله

تقرير عبرى: أهالى المحتجزين الإسرائيليين يضغطون على نتنياهو لإنجاح مفاوضات القاهرة