قرارات مهمة من وزارة التجارة والصناعة.. فرض رسم صادر على قصاصات الأقمشة ومنع تصدير بعض أنواع الخردة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن قرارين هامين يهدفان إلى تنظيم حركة الصادرات والمحافظة على الموارد الوطنية.

والقرارات التي نُشرت في الوقائع الرسمية، هى فرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة والجينز بقيمة 6000 جنيه للطن، وذلك اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 90 لسنة 2023، ويهدف هذا القرار إلى الحد من تصدير هذه المواد الخام وإعادة استخدامها داخل البلاد لتعزيز الصناعة المحلية.

وثاني هذه القرارات هى استمرار حظر تصدير بعض أنواع الخردة والخامات وورق الدشت، وذلك لمدة عام إضافي اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 92 لسنة 2023. ويشمل الحظر أنواعًا مختلفة من الخردة، مثل خردة الحديد والنحاس والألومنيوم، مخلفات صناعة النسيج، ونفايات الورق والكرتون.

ويهدف هذا القرار إلى الحفاظ على هذه المواد الخام الاستراتيجية وإعادة استخدامها داخل البلاد، بالإضافة إلى حماية البيئة من مخاطر التلوث.

وتستثنى من قرار حظر التصدير بعض الحالات، مثل تصدير هذه المواد إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية، وفى حدود الكميات التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.