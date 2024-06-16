عبدالحليم قنديل يكشف لـ"الشاهد" كيف تنبأ برحيل مبارك ومجىء الإخوان

كشف عبدالحليم قنديل الكاتب الصحفي، كيف تنبأ برحيل حسني مبارك عن الحكم، ومجيء الإخوان، وذلك قبل سنوات قليلة من ثورة 25 يناير.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، إنه أصدر كتابا في يونيو 2008 عبارة عن مقالات مجمعة اسمه "الأيام الأخيرة"، وبنى فكرته على أن مبارك مضى، وما هي صورة مصر بعد أن يمضي مبارك.

وأضاف: "اعتبرت ذهابه تحصيل حاصل، وأن وضع مبارك بعد هذه السنوات الراكدة يشبه وضع سليمان عندما مات وهو يتكئ على عصاه فلم يلحظ أحد موته، إلى أن نخر النمل العصا فسقطت، وأدرك المسخرون لخدمته إنسنًا وجنا أنه مات".

ولفت إلى أنه في 4 مارس 2007 كان رئيس تحرير جريدة الكرامة، وكان مانشيت الجريدة "سقوط مبارك في ميدان التحرير"، مردفا: "وقلت إن المحل المختار للجنة السياسات هو سجن طرة وليس كورنيش النيل".

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