وفاة خامس حجاج الفيوم خلال طواف الإفاضة

توفي الحاج طه جلال، أحد حجاج محافظة الفيوم، وذلك في أثناء قيامه بعمل طواف الإفاضة، عقب أداء ركن الحج الأكبر والوقوف بجبل عرفات، إذ توفي بملابس الإحرام بصحن الكعبة المشرفة، ليكون بذلك هو خامس حالة وفاة تشهدها المحافظة أثناء مناسك الحج 2024، بعد وفاة الحاجة مها علي، أمس السبت على جبل عرفات، وكذلك وفاة الحاجة سامية الشيمي، أثناء الطواف حول الكعبة، واليوم الأحد، توفي الحاج عثمان سليمان، وتوفي الحاج حسين مفرح أثناء الطواف.

وفاة خامس حجاج الفيوم أثناء أداء مناسك الحج

وتوفي الحاج طه جلال، في العقد الخامس من العمر، بشكل مفاجئ أثناء قيامه بعمل طواف الإفاضة ضمن مناسك الحج 2024، فيما أبلغ مرافقوه في رحلة الحج، أسرته بمركز طامية بمحافظة الفيوم، وخيّمت حالة من الحزن على أسرته لفراقه وعدم قدرته على وداعه.

وقال أحمد حسن أحد أقارب الحاج طه جلال، إنّ الأسرة تفاجأت باتصال هاتفي من مرافقيه في رحلة الحج، أخبروهم بوفاته بشكل مفاجئ عقب رمي جمرة العقبة وأثناء عمل طواف الإفاضة عقب أداء ركن الحج الأكبر والوقوف بجبل عرفات أمس السبت.

وأضاف أحمد أن الحاج طه كان مشهودًا له بالطيبة وحُسن الخلق، كما أنّه كان يدعو الله دائمًا بأنّ يرزقه حُسن الخاتمة، وقد استُجيب لدعوته، مضيفًا: «عزاؤنا أنّه مات مُحرما مُلبيًا في الطواف في يوم عيدنا الأكبر».

وأشار إلى أنّه لم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة على طه جلال، لافتًا إلى أنّه يجرى الآن العمل على إنهاء الإجراءات، حيث سيصلي عليه في الحرم المكي عقب الانتهاء من كل الإجراءات القانونية، على أنّ يواري الثرى بالأراضي المقدسة.

وكان قد استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، صباح اليوم الخميس، وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المعني بـ"منصة حياة كريمة الرقمية"، لبحث ومناقشة كل الإجراءات والاستعدادات النهائية اللازمة لإطلاق "منصة حياة كريمة الرقمية" بقرية تطون التابعة لمركز إطسا، وفلسفة المنصة وآليات عملها، ومستهدفاتها التنموية.