الأحد 16 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاة خامس حجاج الفيوم خلال طواف الإفاضة

الحاج طه جلال
الحاج طه جلال

توفي الحاج طه جلال، أحد حجاج محافظة الفيوم، وذلك في أثناء قيامه بعمل طواف الإفاضة، عقب أداء ركن الحج الأكبر والوقوف بجبل عرفات، إذ توفي بملابس الإحرام بصحن الكعبة المشرفة، ليكون بذلك هو خامس حالة وفاة تشهدها المحافظة أثناء مناسك الحج 2024، بعد وفاة الحاجة مها علي، أمس السبت على جبل عرفات، وكذلك وفاة الحاجة سامية الشيمي، أثناء الطواف حول الكعبة، واليوم الأحد، توفي الحاج عثمان سليمان، وتوفي الحاج حسين مفرح أثناء الطواف.

وفاة خامس حجاج الفيوم أثناء أداء مناسك الحج

وتوفي الحاج  طه جلال، في العقد الخامس من العمر، بشكل مفاجئ أثناء قيامه بعمل طواف الإفاضة ضمن مناسك الحج 2024، فيما أبلغ مرافقوه في رحلة الحج، أسرته بمركز طامية بمحافظة الفيوم، وخيّمت حالة من الحزن على أسرته لفراقه وعدم قدرته على وداعه.

وقال أحمد حسن أحد أقارب الحاج طه جلال، إنّ الأسرة تفاجأت باتصال هاتفي من مرافقيه في رحلة الحج، أخبروهم بوفاته بشكل مفاجئ عقب رمي جمرة العقبة وأثناء عمل طواف الإفاضة عقب أداء ركن الحج الأكبر والوقوف بجبل عرفات أمس السبت.

وأضاف أحمد أن الحاج طه كان مشهودًا له بالطيبة وحُسن الخلق، كما أنّه كان يدعو الله دائمًا بأنّ يرزقه حُسن الخاتمة، وقد استُجيب لدعوته، مضيفًا: «عزاؤنا أنّه مات مُحرما مُلبيًا في الطواف في يوم عيدنا الأكبر».

وأشار إلى أنّه لم يتم تحديد موعد صلاة الجنازة على طه جلال، لافتًا إلى أنّه يجرى الآن العمل على إنهاء الإجراءات، حيث سيصلي عليه في الحرم المكي عقب الانتهاء من كل الإجراءات القانونية، على أنّ يواري الثرى بالأراضي المقدسة.

وكان قد استقبل الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، صباح اليوم الخميس، وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المعني بـ"منصة حياة كريمة الرقمية"، لبحث ومناقشة كل الإجراءات والاستعدادات النهائية اللازمة لإطلاق "منصة حياة كريمة الرقمية" بقرية تطون التابعة لمركز إطسا، وفلسفة المنصة وآليات عملها، ومستهدفاتها التنموية.

الحاج طه جلال
الحاج طه جلال
وفاة خامس حجاج الفيوم الفيوم وفاة خامس حجاج الفيوم أثناء أداء مناسك الحج جبل عرفات الحرم المكي

مواد متعلقة

قافلة طبية مجانية لدعم 132 مريضًا بالفيوم

تفاصيل اجتماع محافظ الفيوم مع أصحاب المصانع بـ"كوم أوشيم"

البابا تواضروس الثانى يزور دير الأنبا أور بالفيوم

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الترم الثاني

الأورمان تعلن خطة توزيع 50 عجل بلدي بالفيوم

محافظ الفيوم يتابع الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية مع الأجهزة التنفيذية

انتقامًا من طليقته.. أب يقتل ابنته فى عزبة جويلى بالفيوم ويُلقى بها بجوار شريط القطار

محافظ الفيوم يستقبل وفد "الاتصالات" لمتابعة استعدادات إطلاق منصة "حياة كريمة"

الأكثر قراءة

لقاء أخوى بين الرئيس السيسى وولى العهد السعودى فى منى

"متقلبهاش محزنة".. على جمعة يكشف حكم زيارة القبور فى أول أيام العيد

نتنياهو عن مقتل 8 جنود فى كمين بقطاع غزة: "دفعنا ثمنا ينفطر القلب له"

عبدالحليم قنديل يكشف لـ"الشاهد" كيف تنبأ برحيل مبارك ومجىء الإخوان

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

وفاة خامس حجاج الفيوم خلال طواف الإفاضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفقيه.. والحسابات الخاطئة

سيد الابنودى

تنقلات العيد.. حكاية المتسولين

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صور

ألبوم صور.. احتفالات الأسر والأطفال بعد صلاة عيد الأضحى

صلاة عيد الأضحى من مسجد السيدة زينب

صلاة عيد الأضحى في الوراق بالجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

التحليل الإعلامى للحادث الأمنى فى رفح: ردود الأفعال وتقييم الاستراتيجيات الإسرائيلية

كواليس "الخلاف المشتعل" بين الجيش الإسرائيلى ونتنياهو بسبب "هُدنة غزة"

حماس: نشارك شعبنا في عيد الأضحى آلامه وآماله وندعو لدعم صموده