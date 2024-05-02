بالتردد الحراري.. مستشفيات قنا الجامعية تعالج فتاة مصابة باحتباس بولي نتيجة انزلاق غضروفي

أعلن الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية،أن وحدة علاج الآلام تمكنت من علاج مريضة تبلغ من العمر 29 عام كانت تعاني من انزلاق غضروفي تسبب في احتباس البول وضعف في قوى الرجل وذلك باستخدام جهاز التردد الحراري أحد التقنيات الحديثة والمتخصصة، وذلك تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي واشراف الدكتور احمد هاشم عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

تفاصيل الحالة

وأكد الدكتور عبادي عبد اللاه رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، خلال بيان صحفي صادر عن المستشفى، اليوم الخميس، ان الحالة تم استقبالها بعيادة علاج الآلام تعاني من آلام شديدة نتيجة لإصابتها بانزلاق غضروف أثر على أعصاب المثانة مما تسبب في احتباس بولي بالإضافة الى ضعف في قوى الرجل حيث تم إحالتها الى وحدة علاج الآلام.

وأضاف الدكتور محمد جابر المدرس بقسم التخدير والعناية المركزة بطب قنا والمشرف على وحدة علاج الآلام انه بمناظرة الحالة وإجراء الفحوصات والتحاليل والتعرف على التاريخ العلاجي ، نظرا لقيامها بإجراء عملية جراحة خارج المستشفيات الجامعية وتم تحسن قوي الرجل ولكن استمر الاحتباس البولي.

وقد اتخذ الفريق المعالج القرار بالتدخل بجهاز التردد الحراري لتنشيط اعصاب المثانة حيث تحسنت حالة المريض بعد جلستين فقط وهي تمارس الآن حياتها الطبيعية بدون أي معوقات.

ضم الفريق المعالج الدكتور محمد جابر العادلي مدرس علاج الألم والمشرف ع وحدة علاج الألم بمستشفيات قنا الجامعيه والطبيب محمد حسام المدرس المساعد بقسم التخدير والعناية المركزة والطبيبة رزان وجدي المعيد بالقسم ومحمد عبد النعيم وهشام علي من هيئة التمريض.