الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بالتردد الحراري.. مستشفيات قنا الجامعية تعالج فتاة مصابة باحتباس بولي نتيجة انزلاق غضروفي

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية،أن وحدة علاج الآلام تمكنت من علاج مريضة تبلغ من العمر 29 عام كانت تعاني من انزلاق غضروفي تسبب في احتباس البول وضعف في قوى الرجل وذلك باستخدام جهاز التردد الحراري أحد التقنيات الحديثة والمتخصصة، وذلك تحت رعاية الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي واشراف الدكتور احمد هاشم عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

 تفاصيل الحالة

وأكد الدكتور عبادي عبد اللاه رئيس قسم التخدير والعناية المركزة، خلال بيان صحفي صادر عن المستشفى، اليوم الخميس، ان الحالة تم استقبالها بعيادة علاج الآلام تعاني من آلام شديدة نتيجة لإصابتها بانزلاق غضروف أثر على أعصاب المثانة مما تسبب في احتباس بولي بالإضافة الى ضعف في قوى الرجل  حيث تم إحالتها الى وحدة علاج الآلام.

وأضاف الدكتور محمد جابر المدرس بقسم التخدير والعناية المركزة بطب قنا والمشرف على وحدة علاج الآلام انه بمناظرة الحالة وإجراء الفحوصات والتحاليل والتعرف على التاريخ العلاجي ، نظرا لقيامها بإجراء عملية جراحة خارج المستشفيات الجامعية وتم تحسن قوي الرجل ولكن استمر الاحتباس البولي.

 وقد اتخذ الفريق المعالج القرار بالتدخل بجهاز التردد الحراري لتنشيط اعصاب المثانة حيث تحسنت حالة المريض بعد جلستين فقط وهي تمارس الآن حياتها الطبيعية بدون أي معوقات.

ضم الفريق المعالج الدكتور محمد جابر العادلي مدرس علاج الألم والمشرف ع وحدة علاج الألم بمستشفيات قنا الجامعيه والطبيب محمد حسام المدرس المساعد بقسم التخدير والعناية المركزة والطبيبة رزان وجدي المعيد بالقسم ومحمد عبد النعيم وهشام علي من هيئة التمريض.

قنا مستشفيات قنا أشرف الداودي محافظ قنا محافظ قنا أخبار محافظة قنا

مواد متعلقة

قنا تعلن درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع الاحتفال بأعياد القيامة والربيع

قنا تخصص 330 فدانًا لتنفيذ مشروعات زراعية

لتوطيد جسور الثقة.. محافظ قنا يستأنف استقبال المواطنين بمكتبه لبحث شكواهم

"الداودي" يتفقد الأعمال النهائية لمشروع إنشاء كوبرى الرياح بمدخل قنا

أمن قنا يُحقق في العثور على رضيع ملقى بأحد شوارع قوص

محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل الشرقي

ضحية شقيقته.. القبض على المتهمين بقتل شاب بـ"كوريك" في قنا

الأكثر قراءة

وزير الإسكان: تنفيذ 64 برجًا سكنيًا و310 فيلات فى تجمع صوارى بالإسكندرية

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

إيرادات قوية لفيلم "السرب" فى أول أيام عرضه بالسينمات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

حسين دعسة

هدنة أخيرة أو إبادة رفح.. المشروع الإسرائيلى بالصيغة الأمريكية!

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا