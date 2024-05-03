الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تعليمية نجع حمادي تحصد المركزين الخامس والثامن في مسابقات التربية المسرحية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت الإدارة العامة الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية، إدارة التربية المسرحية، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة مسابقتي " أعياد الطفولة رياض الأطفال - والابتدائي" و" الإلقاء الشعري جميع المراحل" للعام 2023/2024، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية، ونشأت أحمد سيد موجه عام التربية المسرحية، وعفت محمد وزيري مدير. عام إدارة نجع حمادي التعليمية.

و أسفرت نتيجة المسابقة عن فوز إدارة نجع حمادي التعليمية، بالمركز الخامس جمهوريا في مسابقة " الإلقاء الشعري " للمرحلة الابتدائية للعام 2023/2024، فقد جاء في المركز الخامس علي مستوي الجمهورية، التلميذة " مريم مروان فتحى " مدرسة اللواء سمير خلف الله الرسمية للغات، والتلميذة" شادية مبارك سيد أحمد"، مدرسة الساحل الابتدائية، والتلميذة " هنا منتصر عبد الله": مدرسة الساحل الابتدائية بالشرقي بهجورة.

كما حصدت التلميذة "ملك الهاني أحمد عبد المجيد"، بمدرسة هو الابتدائية المشتركة، المركز الثامن جمهوري، في مسابقة أخدنا إجازة " الإلقاء الشعري" لجميع المراحل التعليمية علي مستوي الجمهورية 2023.

كما حصد توجيه التربية المسرحية بإدارة نجع حمادي التعليمية، المركز الخامس علي مستوي الجمهورية  في مسابقة " أعياد الطفولة" للعام 2024 بعرض "مسرح عرائس من أداء التلميذين " خالد إبراهيم سالم" و" مى محمود أحمد" بمدرسة عمرو بن العاص الابتدائية بالألومنيوم.

من جانبه، قدم عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، التهنئة للتلاميذ الفائزين، والمشرفين علي التلاميذ، وإدارات مدارسهم، لجهودهم المبذولة للمشاركة في مسابقات الأنشطة التربوية، التي تنمي مهارات ومواهب التلاميذ والطلاب وتعمل علي صقل مواهبهم.

واختتم موجهًا الشكر لكل من إبراهيم محمد عرابي موجه أول التربية المسرحية، ومحمد عبد الجابر محمد، ولبني محمد إسماعيل، موجها التربية المسرحية، ورمضان حمدون مسؤول الأنشطة والخدمات بتعليم نجع حمادي، لجهودهم في تدريب التلاميذ والطلاب وحثهم علي المشاركة في مسابقات التربية المسرحية.

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