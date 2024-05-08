الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على تاجر مخدرات فى مركز الوقف بمحافظة قنا

حملة أمنية - صورة
حملة أمنية - صورة أرشفية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، القبض على تاجر مخدرات وبحوزته كميات من الحشيش المخدر في مركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

 

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف بتمكن حملة أمنية برئاسة الرائد أحمد جامع، رئيس مباحث المركز من ضبط تاجر مخدرات بحوزته كمية من الحشيش المخدر في منطقة حاجر الجبل التابعة لدائرة المركز.


وبعد الفحص تبين أنه تم القبض على تاجر مخدرات يُدعى أحمد، وشهرته النو، وبحوزته 100 جرام من الحشيش المخدر، وسبق سجنه عدة مرات في قضايا حيازة وإتجار في المواد المخدرة بمنطقة حاجر الجبل مركز الوقف.

 

تم ضبط المتهم والتحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

 

في سياق آخر كان قد أصيب 4 أشخاص بشكل مبدئي، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة على الطريق الزراعي الشرقي كوبري خزام، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع ب10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور.


كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة على كوبري خزام في مركز قوص.

 

تم الدفع ب10 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث وتبين بعد الفحص أن الحادث أسفر بشكل مبدئي على 4 مصابين جاري نقلهم إلى مستشفى قوص المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

 

فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب وقوع الحادث.

قنا حملة أمنية اعترافات تاجر مخدرات مخدرات اللواء مدير أمن قنا

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