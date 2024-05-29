رئيس الوزراء يعلن السعر الجديد لرغيف الخبز

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المجلس ناقش اليوم عددًا من الموضوعات المهمة، على رأسها الموضوع المحوري الخاص بمنظومة الدعم وكيفية حوكمة المنظومة؛ لتقليل بعض من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة من ناحية، وضمان وصوله لمستحقيه من ناحية أخرى.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، قبل قليل، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، عقب انتهاء اجتماعات المجلس الأسبوعية، أن الدولة ستظل ملتزمة بوجود الدعم، وخاصة فى السلع الأساسية، والهدف هو تحسين فى الكهرباء مثلًا عندما أصبحت الدولة غير قادرة على تحمل التكلفة تحولنا لعملية تخفيف الأحمال، وسنوجه تحويل الدعم من عيني لنقدي من خلال الطرح فى الحوار الوطني، للوصول لآلية مناسبة لتنفيذ هذا الكلام، وأكد أننا نستهدف الوصول لتصور عام بنهاية العام حتى يمكن التطبيق بدءًا من موازنة ٢٠٢٥.



وأضاف: نعي جيدا أن الحديث عن رفع الدعم لا يلقى قبولًا لكننا لابد أن نتحرك لتقديم أفضل خدمات للمواطن المصري.



وتابع: ملف الخبز لم يتم تحريك سعره منذ ٣٠ سنة، على الرغم من تضاعف السعر عشرات المرات خلال هذه الفترة، وهو ما حمل الدولة أعباء مالية كبيرة، وتكلفة رغيف الخبز على الدولة جنيه وربع، وهو رقم ضخم جدًا تتحمله الدولة دعما للخبز، وكان لا بد من تحريك السعر، لهذا اتخذ المجلس اليوم قرارًا برفع سعر الرغيف لـ٢٠ قرشًا بدلًا من ٥ قروش، وبهذا يصبح الدعم حوالي ١٠٥ مليارات جنيه.

نعي تماما أن الموضوع لا يلقي قبولا، ولكن فاتورة الدعم عبء كبيرة لضمان استدامة الخدمة كان لا بد من رفع السعر، ونسعى لمنظومة أكثر كفاءة وأكثر فاعلية.

اجتماع الوزراء

واجتمع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وخلال هذا الاجتماع، تم اتخاذ العديد من القرارات الهامة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام وتعزيز مسيرة التنمية في مختلف المجالات.

ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة، وبئر العبد، ناحية شبه جزيرة سيناء، بإجمالي 21.2 ألف فدان، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، بما يُعزز دور الجهاز في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تبلغ نحو 385 فدانًا، ناحية محافظة السويس، لاستخدامها في تنفيذ الرؤية المستقبلية لتطوير شركة السويس للصلب، دعمًا لصناعة الصُلب في مصر.