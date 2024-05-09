الخميس 09 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بسوهاج

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة  100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى عام 2024  بدائرة مركز المراغة، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم "ج.ث.ت"  بالاتجار فى مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة المركز وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء والمتعاطين من الشباب.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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