المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة مركز المراغة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية الى عام 2024 بدائرة مركز المراغة، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم "ج.ث.ت" بالاتجار فى مخدر الشابو وجوهر الميثامفيتامين بدائرة المركز وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء والمتعاطين من الشباب.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.