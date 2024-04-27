ضبط 16789 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1669قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 16789 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 239 قضية في عدة مجالات، أبرزها: الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب.

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 129 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات، أبرزها مخالفات مبان، محال بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.