السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على مهندس متهم بإدارة شبكة لتوزيع الإنترنت فى القاهرة

ضبط متهم - أرشيفية
ضبط متهم - أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مهندس بإدارة وتشغيل شبكة لتوزيع الإنترنت بدائرة قسم شرطة السلام أول دون ترخيص، متخذًا من أعلى سطح أحد الأبراج السكنية بدائرة القسم مقرًا لإدارة وتشغيل الشبكة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

باتخاذ الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (مجموعة من المعدات والأدوات التي يستخدمها في مزاولة نشاطه غير المشروع)، واعترف بارتكابه ذلك النشاط بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

معلومات وتحريات مهندس تشغيل شبكة توزيع الانترنت الأبراج السكنية

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