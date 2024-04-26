الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بينهم خادمة وتاجري خردة.. القبض على 10 متهمين بالسرقة في 4 محافظات

آرشيفية
آرشيفية

تواصل  الأجهزة الأمنية  جهودها فى مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

و تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن "الأقصر – الغربية – الإسكندرية - الجيزة" من تحقيق النتائج الإيجابية التالية

مديرية أمن الأقصر

تمكنت الجهات الأمنية من ضبط تاجر خردة "له معلومات جنائية"، داخل مخزن كائن بدائرة مركز شرطة طيبة وبحوزته (كمية من الكابلات الكهربائية وزنت 35 كيلو جرام – عداد كهربائي – 3 مفتاح كهرباء – مقص حديدي) قام بسرقتها من شركة الكهرباء.

مديرية أمن الغربية

 تم ضبط عاطلين و تاجر خردة "لهم معلومات جنائية" لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة بطاريات السيارات والدراجات الهوائية.

اعترفوا بارتكاب 11 واقعة سرقة، بدائرة قسمي شرطة أول وثان طنطا، وأرشدوا عن (8 بطاريات، 3 دراجات هوائية).

مديرية أمن الإسكندرية

 ضبط 4 أشخاص لقيامهم بسرقة بعض الأدوات الرياضية من مخزن تابع لإحدى الكليات كائنة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وأرشدوا عن المسروقات لدى اثنين من عملائهم سيئا النية تاجري خردة،  تم ضبطهما والمسروقات (55 إطارا معدنيا – 53 دمبل "بأوزان مختلفة"). 

مديرية أمن الجيزة

تم ضبط خادمة لقيامها بسرقة (مبلغ مالى – هاتف محمول) من داخل المسكن محل عملها كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة.. وأرشدت عن (ساعة حريمي – هاتف محمول – مبلغ مالى من متحصلات السرقة) وأضافت بإنفاقها باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتها الشخصية.

كما ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، بدائرة قسم شرطة الجيزة لقيامه بسرقة (مبلغ مالى – هاتف محمول)، وبحوزته (مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – جهاز تابلت "متحصلات واقعة السرقة")،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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